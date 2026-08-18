El mal tiempo afectó las operaciones aéreas en el aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón de Arequipa este lunes 17 de agosto, donde al menos 6 vuelos programados con destino a Lima fueron cancelados, según informó la página web de Aeropuertos Andinos.

La llovizna y la intensa neblina registradas en la zona impidieron el normal desarrollo de los vuelos. Estas condiciones meteorológicas no permitieron que las aeronaves despegaran ni cumplieran con los horarios establecidos.

Entre las aerolíneas afectadas figuran Sky, Latam y JetSMART. Los vuelos de estas compañías no pudieron salir desde el aeropuerto de la “ciudad blanca” debido a la limitada visibilidad provocada por la neblina.

Por otro lado, varios viajeros, quienes mostraron su incomodidad ante la situación, permanecieron en el terminal aéreo a la espera de información sobre la reprogramación de sus vuelos, según informó RPP.

La situación también perjudicó a otro grupo de pasajeros que tenía previsto viajar desde Arequipa hacia Cusco. Sus vuelos fueron suspendidos a causa de las mismas condiciones climáticas.

El panorama se repitió en los vuelos procedentes de Lima hacia Arequipa. A su vez, algunas aeronaves no lograron aterrizar en el aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón por el mal tiempo y tuvieron que retornar a la capital.