Cancelan vuelos en aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón de Arequipa por neblina (Foto: GEC)
Cancelan vuelos en aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón de Arequipa por neblina (Foto: GEC)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, según informó la página web de Aeropuertos Andinos.

Estas condiciones meteorológicas no permitieron que las aeronaves despegaran ni cumplieran con los horarios establecidos.

Entre las aerolíneas afectadas figuran Sky, Latam y JetSMART. Los vuelos de estas compañías no pudieron salir desde el aeropuerto de la “ciudad blanca” debido a la limitada visibilidad provocada por la neblina.

Por otro lado, varios viajeros, quienes mostraron su incomodidad ante la situación, permanecieron en el terminal aéreo a la espera de información sobre la reprogramación de sus vuelos, según informó RPP.

Sus vuelos fueron suspendidos a causa de las mismas condiciones climáticas.

El panorama se repitió en los vuelos procedentes de Lima hacia Arequipa. A su vez, algunas aeronaves no lograron aterrizar en el aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón por el mal tiempo y tuvieron que retornar a la capital.

El panorama se repitió en los vuelos procedentes de Lima hacia Arequipa, donde alguna aeronaves tuvieorn que regresar a la capital por mal tiempo. (Foto: GEC)
El panorama se repitió en los vuelos procedentes de Lima hacia Arequipa, donde alguna aeronaves tuvieorn que regresar a la capital por mal tiempo. (Foto: GEC)

TE PUEDE INTERESAR

DANA Aníbal: ¿qué es y cómo afectará al clima en Perú en los siguientes días?
Villa El Salvador: Sheput anuncia la activación del programa de empleo temporal Llamkasun
Carlos Neuhaus liderará el comando privado frente al fenómeno El Niño, anunció Elmer Cuba

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.