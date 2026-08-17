Huaicos y derrumbes bloquean la Panamericana Sur entre Ático y Ocoña en Arequipa. Foto: Difusión/El Informativo Facebook
Huaicos y derrumbes bloquean la Panamericana Sur entre Ático y Ocoña en Arequipa. Foto: Difusión/El Informativo Facebook
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Redacción Gestión
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región Arequipa, lo que ocasionó la interrupción de la circulación vehicular.

Según reportes locales, vehículos particulares, unidades de transporte público y pasajeros permanecen detenidos en la zona afectada.

Asimismo, también se

Según información de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran)

Ante este escenario, se recomienda a los conductores reducir la velocidad, mantener una distancia prudente y evitar detenerse cerca de taludes, quebradas o zonas con desprendimientos. Además, debido a la neblina, deben llevar las luces encendidas y seguir las indicaciones del personal autorizado que controla el tránsito.

Por otro lado, los transportistas que se encuentran en la zona afectada deben evitar avanzar hacia los sectores bloqueados y permanecer en lugares seguros hasta que mejoren las condiciones y se restablezca la circulación de vehículos.

Huaicos y derrumbes bloquean la Panamericana Sur en el tramo Atico-Ocoña, en Arequipa. Foto: Composición GEC.
Huaicos y derrumbes bloquean la Panamericana Sur en el tramo Atico-Ocoña, en Arequipa. Foto: Composición GEC.

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