Una fuerte lluvia provocó huaicos y derrumbes que bloquearon la Panamericana Sur en el tramo Ático–Ocoña, en la provincia de Caravelí, región Arequipa, lo que ocasionó la interrupción de la circulación vehicular.

Según reportes locales, vehículos particulares, unidades de transporte público y pasajeros permanecen detenidos en la zona afectada. A su vez, las condiciones del terreno dificultan el desplazamiento y las labores para restablecer el tránsito.

Asimismo, también se reportaron otros fenómenos como neblina y desprendimientos de material desde las zonas altas en los sectores de Quebrada Honda, Ático y Ocoña.

Según información de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) la emergencia se registra entre los kilómetros 728 y 782 de la Panamericana Sur.

Ante este escenario, se recomienda a los conductores reducir la velocidad, mantener una distancia prudente y evitar detenerse cerca de taludes, quebradas o zonas con desprendimientos. Además, debido a la neblina, deben llevar las luces encendidas y seguir las indicaciones del personal autorizado que controla el tránsito.

Por otro lado, los transportistas que se encuentran en la zona afectada deben evitar avanzar hacia los sectores bloqueados y permanecer en lugares seguros hasta que mejoren las condiciones y se restablezca la circulación de vehículos.