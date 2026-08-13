Lluvias. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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Diversos sectores de Lima Metropolitana amanecieron este jueves 13 de agosto con las pistas, calles y veredas mojadas debido a una intensa llovizna registrada durante la madrugada, sorprendiendo a los ciudadanos que se dirigían a sus centros de trabajo, estudio y otras actividades.

En el caso de los conductores, las pistas mojadas pueden reducir la adherencia de los neumáticos y aumentar la distancia necesaria para detener el vehículo. Además, el agua puede dificultar la visibilidad y favorecer derrapes o maniobras peligrosas, especialmente si se circula a excesiva velocidad.

Por ello, quienes se movilicen en vehículos particulares o transporte público deben reducir la velocidad, mantener una mayor distancia de seguridad con otros vehículos, evitar frenadas bruscas y conducir con las luces encendidas cuando la visibilidad sea reducida.

Los peatones también deben caminar con cuidado debido a que las veredas mojadas pueden volverse resbaladizas. La misma recomendación se aplica a quienes se movilizan en bicicleta, scooter u otros vehículos de movilidad personal.

¿Cómo influyen el Anticiclón del Pacífico Sur y el Fenómeno El Niño en las últimas lluvias registradas en Lima? | Foto: Andina
¿Cómo influyen el Anticiclón del Pacífico Sur y el Fenómeno El Niño en las últimas lluvias registradas en Lima? | Foto: Andina

Senamhi prevé más lloviznas

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que entre el 14 y el 18 de agosto se esperan lloviznas dispersas en Lima Metropolitana, principalmente en los distritos de la zona sur, aunque también podrían presentarse en otros sectores de la capital.

Asimismo, se prevén precipitaciones ligeras y ocasionales a lo largo de la costa, desde La Libertad hasta Tacna, con mayor presencia en Lima.

Especialistas del Senamhi explicaron que estas condiciones están asociadas a la intensificación de los vientos del sur frente al litoral. Este escenario favorecerá el incremento de la humedad y una mayor cobertura nubosa, además de la presencia de niebla o neblina durante la noche, madrugada y primeras horas de la mañana, especialmente en zonas cercanas al litoral.

No obstante, tampoco se descartan algunos intervalos de brillo solar durante las horas de la tarde.

Ante este panorama, el Senamhi recomendó a la población mantenerse informada a través de sus canales oficiales y adoptar las precauciones necesarias ante las condiciones meteorológicas previstas para los próximos días.

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