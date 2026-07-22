Lluvias en Lima. (Fuente: El Peruano)
Lluvias en Lima. (Fuente: El Peruano)
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Redacción Gestión
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Entre el 22 al 24 de julio se esperan lloviznas dispersas desde la zona costera de La Libertad hasta Arequipa, principalmente en Lima, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente.

Especialistas del Senamhi explicaron que este evento está asociado a la intensificación de los vientos del sur frente a la costa (aviso meteorológico N° 287).

Asimismo, no se descarta intervalos de brillo solar principalmente en horas de la tarde.

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Esto de emergencia por lluvias

Cabe recordar que el Gobierno prorrogó por 60 días calendario el estado de emergencia en varios distritos de algunas provincias de los departamentos de Amazonas, Áncash, Arequipa, Cajamarca, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Madre de Dios, Piura, Puno, San Martín y Tumbes por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales

La medida fue oficializada mediante el , publicado en el Boletín Normas Legales del Diario El Peruano.

La ampliación del estado de emergencia inició a partir del 25 de junio de 2026,

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