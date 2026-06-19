Una fuerte llovizna sorprendió esta mañana a miles de limeños que se dirigían a sus centros de trabajo, instituciones educativas y otros destinos en distintos puntos de la capital.

Ante las precipitaciones, muchas personas tuvieron que recurrir a casacas, paraguas e impermeables para protegerse de la humedad. Asimismo, los vehículos transitan con mayor precaución por las principales vías de la ciudad a fin de evitar accidentes y reducir los riesgos ocasionados por el pavimento mojado.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), para hoy se prevé cielo cubierto durante la mañana, variando a cielo nublado por la tarde, con ráfagas de viento. Además, también precisó que se esperan lloviznas durante la noche, mientras que la temperatura oscilará entre los 17 °C y 23 °C.

Llovizna en Jesús María. Foto Sandra Alvarado - Gestion.pe

El Senamhi recomienda tomar precauciones ante el descenso de temperaturas nocturnas. Foto: Andina/ Referencial.

La precipitación se presentó de manera persistente en varios distritos de Lima Metropolitana, generando sorpresa entre los ciudadanos debido al cambio repentino de las condiciones climáticas. En algunos sectores se observó una ligera reducción de la visibilidad y acumulación de humedad en pistas y veredas.

Las autoridades recomendaron a la población tomar las precauciones necesarias durante sus desplazamientos, especialmente conductores y motociclistas, debido a que las vías mojadas incrementan el riesgo de accidentes de tránsito.

Asimismo, se aconsejó abrigarse adecuadamente para evitar enfermedades respiratorias, principalmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes, sectores considerados más vulnerables frente a las bajas temperaturas y la humedad.