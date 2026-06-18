Gino Mori, director comercial de Poken Perú Retail, recordó que las visitas a tiendas en el país cayeron en marzo por las restricciones derivadas de la escasez de gas natural vehicular (GNV) y; en abril, por el desarrollo de la primera vuelta de las Elecciones Generales. Sin embargo, en mayo, la tendencia negativa se superó.

El último mes, la afluencia a los comercios creció 1.03% por efecto de la campaña del Día de la Madre. “Ha sido un mes auspicioso, exitoso para muchas marcas, sobre todo, en el tráfico en los centros comerciales”, comentó a Gestión, tras reconocer que no todas las categorías relacionadas con las madres tuvieron un buen resultado.

La afluencia a los comercios creció 1.03% en mayo por efecto de la campaña del Día de la Madre. Foto: Facebook Mall Plaza.

Moda se desluce por Fenómeno El Niño

Consultado por el registro de visitas a tiendas por categoría de negocio, Mori destacó que la afluencia creció cerca de 9% en los comercios de cueros, mochilas y carteras, así como de tecnología. Asimismo, resaltó el repunte en la afluencia a locales de belleza tras varios meses en caída.

En el primer caso, la campaña por el Día de la Madre no explicaría completamente la mejora. En mayo, el desarrollo del Fenómeno El Niño también habría impactado positivamente en dicho rubro.

Para el ejecutivo, la concurrencia a tiendas de prendas de vestir se estaría reorientando a locales de venta de accesorios de cuero que complementen los atuendos de una temporada de otoño que mantiene altas temperaturas.

Sin embargo, ese mismo evento climático viene afectando a los negocios de moda en general, con reducciones de visitas superiores a 10% (en el segmento de moda hombre).

“El calor que todavía se mantiene hace que la gente no quiera comprar ropa de invierno aún. Puede seguir con la que tiene o comprar un polo, algo ligero, pero el negocio para la categoría de moda está en el invierno por los tickets de ropa abrigadora que son más altos”, recordó.

Variación de visitas a tiendas por rubro en Perú en mayo de 2026. (Fuente: Poken Perú Retail).

Visitas a centros comerciales: resultados mixtos, ¿estrategias diferenciadas?

Solo en las tiendas en centros comerciales, las visitas en mayo de 2025 crecieron 2.88%. Sin embargo, dentro de los malls incluidos en el reporte, la evolución de la afluencia muestra resultados mixtos, inclusive dentro de la misma zona.

Así, por ejemplo, en Lima Norte, los locales en MegaPlaza Independencia muestran una variación negativa en la concurrencia; mientras qua Plaza Norte exhibe crecimiento. En tanto, en provincias, MallPlaza y Real Plaza de Piura registran visitas a la baja y al alza, respectivamente.

Una situación similar se observa entre los malls del Callao.

“Estamos frente a estrategias muy a nivel de detalle de cada centro comercial. Las activaciones que realizan o los nuevos locatarios que atraen llaman la atención del público. El aumento o caída de visitas no es un cambio al azar”, anotó Mori.

Las estrategias de cada mall pueden determinar variaciones distintas en visitas inclusive dentro de una misma zona.

Visitas a tiendas en junio: ¿se mantendrá tendencia al alza?

Respecto a las visitas que podrían registrar las tiendas de Perú en junio, Mori estimó que la tendencia de incremento se mantendría. Si bien la segunda vuelta de las Elecciones presidenciales se realizó este mes, consideró que el impacto no sería similar a la primera vuelta.

“En abril (primera vuelta), tuvimos viajes de personas para ir a votar y luego hubo algunos días con poco dinamismo por los problemas registrados en los comicios. En esta segunda vuelta, ha habido ausentismo en las mesas de votación, menos viajes, las tiendas han estado menos afectadas”, remarcó.

Así, tiendas de categorías como cueros y mochilas, belleza, tecnología y zapatillas registrarían alzas en visitas por promociones o temporalidad; mientras que los comercios relacionados con moda podrían seguir siendo afectados por el clima.

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