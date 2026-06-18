Visitas a tiendas en centros comerciales en Perú registraron un repunte en mayo de 2026.
Visitas a tiendas en centros comerciales en Perú registraron un repunte en mayo de 2026.
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Josimar Cóndor
mailJosimar Cóndor

Luego de dos meses de caídas consecutivas en el volumen de visitas a tiendas en centros comerciales y puerta a calle en Perú, la tendencia habría cambiado en mayo. Sin el efecto de restricciones de transporte ni eventos inusuales, la afluencia repuntó con el impulso de dos categorías. Pese a este panorama auspicioso, la continuidad de altas temperatura por el Fenómeno El Niño en intensidad moderada estaría jugando en contra del rubro de moda. Conozca todos los detalles de la evolución y perspectivas del sector con el último reporte de Poken Perú Retail.

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