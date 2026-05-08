Calor. (Foto: Difusión)
Calor. (Foto: Difusión)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El fenómeno climático de El Niño, cuyo desarrollo es probable en los próximos meses, podría hacer que las temperaturas mundiales alcancen niveles récord en 2027, afirmó el viernes Samantha Burgess, climatóloga del observatorio europeo Copernicus.

“Es probable que 2027 supere a 2024 como el año más caluroso jamás registrado”, aseguró a la AFP la responsable estratégica de clima del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio, que supervisa Copernicus.

El aumento de las temperaturas de los océanos del mundo también continúa y apunta a un nuevo máximo este mes de mayo, añadió Burgess: “Es solo cuestión de días”.

LEA TAMBIÉN: Sensación de calor en Lima alcanzaría los 35 °C: Los detalles

¿Qué dice el Enfen?

La Comisión Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) manifestó que, .

En un comunicado emitido este 27 de abril de 2026, el organismo indicó que su evaluación se basa en la información científica disponible, la cual no permite confirmar un evento de gran intensidad en el corto plazo.

No obstante, el Enfen informó que desde febrero se registra un calentamiento en la región Niño 1+2, ubicada frente a la costa norte del Perú, situación asociada a la presencia de un evento de “El Niño Costero”.

Según sus proyecciones actuales, este fenómeno podría extenderse hasta enero de 2027, con una mayor probabilidad de alcanzar una magnitud moderada hacia el otoño de 2026. En ese contexto, la institución mantiene vigente el estado de alerta por El Niño Costero.

TE PUEDE INTERESAR

ENFEN descarta, por ahora, un “Super Niño” y mantiene alerta por evento costero en el Perú
Enfen prevé que el Fenómeno El Niño Costero se extenderá hasta diciembre
El Niño costero podría intensificarse a nivel moderado entre mayo y julio, prevé Enfen
¿Cómo influirá El Niño Costero en el otoño que empieza el sábado 20?: esto revela el Enfen

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.