El fenómeno climático de El Niño, cuyo desarrollo es probable en los próximos meses, podría hacer que las temperaturas mundiales alcancen niveles récord en 2027, afirmó el viernes Samantha Burgess, climatóloga del observatorio europeo Copernicus.

“Es probable que 2027 supere a 2024 como el año más caluroso jamás registrado”, aseguró a la AFP la responsable estratégica de clima del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio, que supervisa Copernicus.

El aumento de las temperaturas de los océanos del mundo también continúa y apunta a un nuevo máximo este mes de mayo, añadió Burgess: “Es solo cuestión de días”.

¿Qué dice el Enfen?

La Comisión Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) manifestó que, hasta el momento, es prematuro afirmar la ocurrencia de un evento “El Niño” de magnitud “muy fuerte” o un denominado “Super Niño”.

En un comunicado emitido este 27 de abril de 2026, el organismo indicó que su evaluación se basa en la información científica disponible, la cual no permite confirmar un evento de gran intensidad en el corto plazo.

No obstante, el Enfen informó que desde febrero se registra un calentamiento en la región Niño 1+2, ubicada frente a la costa norte del Perú, situación asociada a la presencia de un evento de “El Niño Costero”.

Según sus proyecciones actuales, este fenómeno podría extenderse hasta enero de 2027, con una mayor probabilidad de alcanzar una magnitud moderada hacia el otoño de 2026. En ese contexto, la institución mantiene vigente el estado de alerta por El Niño Costero.