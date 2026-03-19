El Fenómeno El Niño Costero ya está presente en el Perú y deja sentir su influencia no solo en la costa norte, sino también en otras regiones del país. El último comunicado de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” (Enfen) confirma que por ahora estamos ante un evento débil que evolucionará a moderado en los siguientes meses y su impacto se sentirá cada vez más.

¿Cómo influirá el Fenómeno El Niño Costero en el otoño que empieza este sábado 20 de marzo?, ¿Sentiremos su impacto también durante el invierno próximo? El ingeniero Luis Vásquez, vocero del Enfen, explica el impacto de este evento climático en nuestro país.

De acuerdo con una nota de Andina, el Perú no tendrá un otoño ni un invierno ordinarios este año. La presencia confirmada del Fenómeno El Niño frente a sus costas, con temperaturas del mar que ya superan en hasta cuatro grados los valores normales en el norte del país, anuncia una temporada de transición más cálida, más húmeda y con ríos que podrían desbordar sus cauces habituales.

Vásquez afirmó que de acuerdo al último comunicado del Enfen, El Niño Costero pasará de débil a moderado durante el otoño, lo más probable entre mayo y junio; sin embargo, su influirá seguirá acentuándose en la siguientes semanas.

En abril continuarán las lluvias intensas. “En menor proporción a las registradas en marzo, pero superior a lo habitual en esa época del año, que igual causará impacto en las zonas donde se presenten estas precipitaciones porque los suelos ya se encuentran saturados”, aseveró el investigador.

Pero estas lluvias no solo se presentarán en la costa norte; sino también en otras regiones del país, como las ubicadas en la Amazonía norte o en la costa central.

Otro impacto de El Niño será que se registrarán temperaturas más altas de lo esperado en la franja costera. “Será un otoño atípico”, subrayó.

Como un adelanto a lo que nos espera con el inicio del otoño el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), anunció que entre el martes 17 y el sábado 21 de marzo se registrará un incremento de las temperaturas diurnas en la costa peruana, especialmente en Lima y otras ciudades del litoral.

Especialistas del Senamhi explicaron que estas condiciones están asociadas principalmente al predominio de vientos del oeste y vientos del norte. Esta configuración reduce la cobertura nubosa y favorece el transporte de aire más cálido hacia la costa, lo que generará un incremento de las temperaturas, sobre todo en distritos alejados del litoral.

En el norte del país, se estiman temperaturas máximas entre 32 °C y 37 °C en Tumbes y Piura, y entre 32 °C y 36 °C en Lambayeque. En La Libertad los valores oscilarán entre 29 °C y 33 °C, mientras que en Áncash y la región Lima se prevén temperaturas entre 28 °C y 33 °C.

Hacia la costa sur, se esperan temperaturas entre 29 °C y 36 °C en Ica, entre 27 °C y 31 °C en Arequipa, y entre 27 °C y 32 °C en Moquegua y Tacna. Y en Lima Metropolitana, las temperaturas diurnas oscilarán entre 25 °C y 27 °C en distritos de Lima oeste, y entre 30 °C y 31 °C en Lima centro. En tanto, los distritos de Lima este y Lima norte podrían alcanzar temperaturas cercanas a 32 °C.



