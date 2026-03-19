Concurrencia en malls soportó las lluvias de febrero, ¿habrá tenido la misma suerte con la crisis del gas natural en marzo?
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Josimar Cóndor
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Aún en el contexto de la campaña electoral, las visitas a tiendas en centros comerciales y puerta a calle en Perú empezaron el 2026 con un crecimiento de 1.54% en enero. Así, el dinamismo registrado en los últimos meses de 2025 se mantenía en el nuevo año. Sin embargo, la tendencia experimentaría un cambio en marzo, en medio de la denominada “crisis del gas”, según el último informe de Poken Perú Retail. ¿Cuál es la situación considerando también las lluvias por el Niño Costero y qué escenario avecina?

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