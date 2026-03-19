Gino Mori, director comercial de Poken Perú Retail, reportó que las intensas lluvias por el Niño Costero que causaron estragos en regiones como Piura y Arequipa en las últimas semanas de febrero no impactaron la concurrencia a los comercios. En tiendas en malls y puerta a calle, las visitas aumentaron 3.9% en el segundo mes del año.

Solo en los locales en centros comerciales, el incremento fue inclusive mayor frente a febrero de 2025: 5.63%.

“No ha habido un efecto de las lluvias en las visitas. Probablemente, hayan afectado a zonas no cercanas a los comercios y a los malls, o no directamente a la población que suele ir a centros comerciales”, comentó a Gestión.

En concreto, en Arequipa (donde se registraron desbordes de torrenteras e inundaciones), la afluencia en negocios de Mall Aventura y Real Plaza inclusive creció 7.4% y 7.3%, respectivamente. En Piura, el desempeño fue mixto, pues Real Plaza elevó sus visitas (31.5%), pero Open Plaza registró una caída (-16.2%).

Así, remarcó que las precipitaciones no generaron un real impacto en la concurrencia en las tiendas. Sin embargo, adelantó que el registro de marzo sí sería afectado por otro factor.

En tiendas en malls y puerta a calle, las visitas aumentaron 3.9% en febrero de 2026. Foto: Facebook Mall Plaza.

Campaña escolar y categorías clave impulsan visitas a malls en febrero

Consultado por los factores que favorecieron el incremento de visitas a tiendas en malls y puerta a calle en febrero, Mori destacó el impulso recibido por la campaña escolar. En efecto, la afluencia en comercios de moda infantil y accesorios, y de calzado, anotó los mayores aumentos: 14.33% y 7.01%, respectivamente.

“Todo lo que son productos de cuero, mochilas, maletas, ha dinamizado bastante las visitas. Ha sido un buen mes para las tiendas”, indicó.

En febrero, solo las tiendas de las categorías de belleza y decohogar registraron leves caídas en la concurrencia de clientes (-0.15% y -1.38%).

Así, el ejecutivo destacó que la fortaleza del consumo de los hogares se mantiene frente a una campaña electoral que aún no genera ruido ni un nivel de incertidumbre que limite a las familias a frenar su gasto.

La afluencia en comercios de moda infantil y accesorios, y de calzado, anotó los mayores aumentos en febrero por campaña escolar.(FOTOS Y VIDEO: Isabel Medina / Trome).

Visitas se estacarían en marzo: efecto de la crisis del gas

Si bien la afluencia en tiendas en febrero soportó la inclemencia de las lluvias e inclusive se incrementó, las visitas no correrían la misma suerte en marzo por otro motivo. En este mes, el establecimiento de teletrabajo y clases remotas por escasez de gas natural, así como la restricción al suministro a vehículos particulares ante la ruptura del ducto en Cusco, impactarían en el registro mensual.

En detalle, Mori informó que la visita a comercios en la semana de dichas disposiciones en Lima cayó más de 30% frente a la semana previa.

“Las restricciones en el tráfico por falta de gas natural ha afectado. El lunes y martes de esa semana, fueron el peor inicio de semana del año”, manifestó.

No obstante, destacó que la afluencia en esta semana se ha comenzado a recuperar y la tendencia apunta a que el dinamismo visto en enero y febrero se recuperará pronto. Aun así, reconoció que el balance de marzo podría arrojar una ligera caída o, en un escenario optimista, el mismo nivel de marzo del 2025.

La visita a comercios en la semana de restricciones por la "crisis del gas" cayó más de 30% en Lima frente a la semana previa.

Niño Costero: ¿riesgo a la vista?

Sobre el impacto que podría tener el fenómeno El Niño Costero en las visitas a tiendas en malls, Mori consideró que el efecto todavía es incierto. Por lo pronto, las lluvias no han generado un perjuicio tangible en estos comercios.

“Tendría que haber un escenario catastrófico, con ruptura de caminos, puentes, en las zonas más urbanas. Todavía no vemos eso, solo en Arequipa un poco, pero no es un panorama generalizado”, finalizó.

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