La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) recordó que las organizaciones políticas que participen en las elecciones generales 2026 deben presentar su información financiera de campaña dentro de los plazos establecidos, conforme a la normativa vigente.

¿Quiénes están obligados a presentar la información?

Deben rendir cuentas los partidos políticos y alianzas electorales que hayan participado en las elecciones primarias 2025 y/o cuenten con candidaturas inscritas ante el Jurado Electoral Especial (JEE) para los comicios generales. Esta obligación alcanza también a los candidatos o a sus responsables de campaña, siempre que su inscripción haya sido admitida por el JEE.

Dos entregas obligatorias de información

La rendición de cuentas se realizará en dos momentos:

Primera entrega:

Comprende el periodo desde la convocatoria del proceso electoral (26 de marzo del 2025) hasta 30 días calendario antes del día de la elección definitiva (13 de marzo del 2026).

Para las elecciones generales 2026, la ONPE precisó que el reporte de ingresos y gastos, incluidos los realizados en las elecciones primarias, deberá presentarse hasta el 20 de marzo del 2026.

Segunda entrega:

Corresponde al periodo que va desde el día siguiente al cierre de la primera entrega hasta la publicación de la resolución que declara concluido el proceso electoral.

Este informe debe presentarse en un plazo máximo de 15 días hábiles, contados desde el día siguiente de dicha publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Proceso electoral

A la fecha, el JEE Lima Centro 1 declaró inscritas las fórmulas presidenciales de 36 organizaciones políticas, quedando habilitadas para participar en las elecciones generales del 12 de abril. En total, 36 organizaciones políticas solicitaron su inscripción para este proceso.