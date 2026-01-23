La ONPE realizará este viernes 23 de enero la selección preliminar de los candidatos a miembros de mesa para las elecciones generales del 2026, como antesala al sorteo programado para el 29 de enero.

En total, se escogerá a 25 ciudadanos por cada mesa de votación, los que quedarán habilitados para el sorteo general del 29 de enero: de este universo, se designará a 9 miembros por cada mesa de sufragio.

De estos 9 sorteados, tres miembros serán titulares y seis suplentes, mas solo tres ejercerán el cargo durante la jornada democrática de abril.

Según la ONPE, se instalarán unas 92,766 mesas de sufragio; por ello, la elección de 25 candidatos por mesa permitirá que haya más de 2.3 millones en el sorteo del 29 de enero.

Sorteo para miembros de mesa se realizará el 29 de enero. Foto: Andina

Criterios para la selección de miembros de mesa

La ONPE considerará los siguientes criterios para elegir a los miembros de mesa en la primera selección:

Mayor grado de instrucción

No haber ejercido anteriormente el cargo de miembro de mesa

Tener menos de 65 años

En tanto, los adultos mayores, personas con discapacidad y menor nivel de instrucción, tendrán menores posibilidades de ser seleccionados en esta etapa preliminar.

Vale acotar que los ciudadanos escogidos como miembros de mesa recibirán S/ 165 —3% de una UIT— y quienes incumplan con el deber, pagarán 5% de una UIT —S/ 275—.