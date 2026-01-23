El sitio web está dirigido a más de 1,2 millones de ciudadanos habilitados para votar fuera del país. | Foto: Andina
¿Vives en el extranjero y puedes elegir al próximo presidente del Perú? Actualmente hay más de 1.2 millones de ciudadanos habilitados para votar fuera del país.

El presentó la plataforma digital “Tu voto cruza fronteras”, un espacio informativo alojado en el portal oficial de la para orientar a los peruanos residentes en el exterior sobre las .

El sitio web, disponible en , está dirigido a más

El portal incluye accesos directos a la información oficial del y de la , así como a los consulados peruanos en el exterior.

A través de sus distintas secciones, los usuarios podrán conocer aspectos clave del proceso electoral, informarse sobre el rol de los consulados en la organización del voto en el exterior y ubicar el consulado correspondiente a su jurisdicción. Asimismo, podrán consultar los locales de votación habilitados, verificar dónde les corresponde sufragar y revisar los procedimientos necesarios para ejercer su derecho al voto.

La plataforma forma parte de la sección Campañas del portal institucional y responde a los esfuerzos de la por brindar información oportuna y accesible a la comunidad peruana en el exterior, en coordinación con las autoridades electorales.

ASÍ SE VE LA PLATAFORMA:

La plataforma de la Cancillería ofrece orientación para los peruanos residentes en el exterior, que deberán votar en las Elecciones 2026. Foto: Captura.
