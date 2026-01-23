¿Vives en el extranjero y puedes elegir al próximo presidente del Perú? Actualmente hay más de 1.2 millones de ciudadanos habilitados para votar fuera del país.

El Ministerio de Relaciones Exteriores presentó la plataforma digital “Tu voto cruza fronteras”, un espacio informativo alojado en el portal oficial de la Cancillería para orientar a los peruanos residentes en el exterior sobre las Elecciones Generales 2026.

El sitio web, disponible en www.gob.pe/tuvotocruzafronteras, está dirigido a más

El portal incluye accesos directos a la información oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), así como a los consulados peruanos en el exterior.

A través de sus distintas secciones, los usuarios podrán conocer aspectos clave del proceso electoral, informarse sobre el rol de los consulados en la organización del voto en el exterior y ubicar el consulado correspondiente a su jurisdicción. Asimismo, podrán consultar los locales de votación habilitados, verificar dónde les corresponde sufragar y revisar los procedimientos necesarios para ejercer su derecho al voto.

La plataforma forma parte de la sección Campañas del portal institucional y responde a los esfuerzos de la Cancillería por brindar información oportuna y accesible a la comunidad peruana en el exterior, en coordinación con las autoridades electorales.

ASÍ SE VE LA PLATAFORMA: