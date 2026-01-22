El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó las candidaturas presidenciales de Mario Vizcarra Cornejo, por el partido Perú Primero, y de Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, en el marco de las Elecciones Generales 2026.

Las decisiones fueron oficializadas mediante las Resoluciones Nº 0085-2026-JNE y Nº 0086-2026-JNE, publicadas este jueves en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano.

En el caso de Vizcarra Cornejo, el pleno del JNE declaró fundado el recurso de apelación interpuesto por el personero legal titular de Perú Primero y revocó la Resolución Nº 00065-2026-JEE-LIC1/JNE, emitida el pasado 3 de enero por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1. En consecuencia, declaró infundadas las tachas formuladas contra su postulación y dispuso que el JEE continúe con el trámite correspondiente.

La resolución precisa además que los impedimentos electorales establecidos en los literales i y j del artículo 107 de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE) para candidatos con sentencia condenatoria rigen por un periodo de diez años desde el cumplimiento de la pena y, de ser el caso, de la medida complementaria. Asimismo, condiciona la participación electoral a que el aspirante haya obtenido la declaración de rehabilitación por parte del Poder Judicial y no mantenga pendiente el pago de reparación civil.

Respecto a Rafael López Aliaga, el máximo ente electoral declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por Víctor Baldomero Gutarra García y confirmó la Resolución Nº 00064-2026-JEE-LIC1/JNE, también del 3 de enero, que había rechazado la tacha presentada contra el candidato de Renovación Popular.

En este caso, el JNE dispuso además remitir la resolución a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a fin de que actúe conforme a sus atribuciones, según lo señalado en el considerando 2.22 del pronunciamiento.

El organismo electoral también exhortó a Renovación Popular a adecuar, en adelante, su normativa interna a las disposiciones legales vigentes en el contexto del proceso electoral 2026.

La decisión sobre la candidatura de Mario Vizcarra Cornejo fue adoptada por mayoría del pleno del JNE, mientras que la confirmación de la postulación de Rafael López Aliaga se dio por unanimidad.