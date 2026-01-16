A esto se suma que, en los últimos años, ha venido siendo noticia que lo que cuesta pagar las remuneraciones en el Estado, por ejemplo, aumentó de manera significativa, pero sin reflejarse en una mejora de la percepción ciudadana sobre los servicios que brinda.

¿Cuántos ministerio proponen los candidatos?

Es así que la revisión de ministerios tampoco será ajena a las promesas de esta contienda electoral, que tendrá su primera vuelta en menos de tres meses (domingo 12 de abril). En una nueva entrega, Gestión revisó los más de 30 planes de gobiernos entregados al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para conocer sus aspiraciones en este rubro.

El resultado mostró que 21 postulantes buscan directamente cambios alrededor de ministerios : ya sea reduciéndolos / fusionándolos / unificándolos, creando nuevos, reactivando antiguos y hasta descentralizándolos. [Gráfico resumen al final del artículo]

En detalle, más de la tercera parte (13) busca una reducción de las actuales 19 carteras , aunque los términos que emplean buscarían cierta sutileza (“fusionar”, “racionalizar”, “reformar el Estado”, “consolidar”, “unificar”). Una propuesta, por ejemplo, plantea la “creación” de entre cinco o siete supraministerios (Partido Sí Creo de Carlos Espá).

En este campo, al menos tres partidos, apuntan así a la creación del Ministerio de Infraestructura, que estuvo en agenda de Gobierno desde mediados del 2024. Un caso es el Partido Morado (Mesías Guevara), que lo ejecutaría con la fusión del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).

El caso más “drástico” en la reducción de carteras la propone Podemos Perú (José Luna), buscando que funcionen solo cuatro ministerios y 10 programas públicos.

De otro lado, un grupo importante (seis candidatos) apunta hacia la “creación” o “reactivación” de carteras. Aunque se menciona la reactivación del Ministerio de Pesca, que implicaría ajustes en el Ministerio de la Producción (Produce); llama la atención que se repite, en al menos cinco partidos, la creación de un Ministerio para la Ciencia.

También se encuentra entre las ideas efectuar una “reforma estructural” del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y descentralizar las carteras para llevarlas a regiones.

Más de S/7,031 millones tiene de presupuesto el MTC para este año, la cartera de mayores recursos para inversión pública. | MTC

Del total de 35 planes de gobierno, 14 no hacen referencias textuales a cambios relevantes sobre ministerios: algunos que aquí están son Somos Perú (George Forsyth), Perú Primero (Mario Vizcarra), Libertad Popular (Rafael Belaúnde), Fuerza y Libertad (Fiorella Molinelli) y Perú Libre (Vladimir Cerrón), por mencionar algunos.

Ahora bien, del grupo de candidatos que lideran las intenciones de votos, desde Renovación Popular (Rafael López Aliaga) propone, en detalle, “realizar estudios” para reducir ministerios y la descentralización de sus sedes.

Por su parte, desde Fuerza Popular (Keiko Fujimori) plantearon la reactivación del Ministerio de Pesca y, desde el Partido País para Todos (Carlos Álvarez), no se encontraron referencias al respecto.

Observación a propuestas

Para Mercedes Araoz, extitular de la Presidencia del Consejo de Ministros, la actualidad del país sí amerita ejecutar una reforma del Estado , pues la gestión pública está descuidada y los ministerios perdieron rectorías, por ejemplo, ante los gobiernos regionales.

Sin embargo, Araoz observó la mayoría de las propuestas de los candidatos que se enfocan en aplicar esta reforma mediante cambios únicamente en ministerios, sin aspectos complementarios y más profundos.

“Al final del día, el ciudadano quiere beneficios, más que ministerios fusionados por fusionar”, indicó. A su consideración, cada caso requiere de análisis exhaustivos, pues las implicancias son varias.

“Se observa que, en general, no tienen la menor idea de lo que significa gestión pública . También hay un desconocimiento amplio sobre las funciones de algunos ministerios y de lo que hacen. Esta no es la verdadera reforma del Estado”, comentó.

Araoz destacó como una de las más grandes incongruencias la propuesta que busca fusionar el Mincetur, donde también fue ministra entre el 2006 y el 2009, con el Produce. Esto afectaría el dinamismo del sector exportador que ha crecido significativamente en los últimos lustros.

Araoz criticó eventuales cambios sobre el Mincetur, pues se afectaría dinamismo exportador. | Foto: gob.pe.

“El Mincetur fue creado en el 2002 justamente para separarlo del Produce. Este milagro comercial de las exportaciones no se hubiera visto sin este cambio, que permitió nuevos acuerdos comerciales”, refirió.

Otro punto que anotó es que resulta oportuno reducir la grasa de los ministerios y, en esta línea, considero que sí hay espacios para eliminar la duplicidad de fusiones y optimizar proceso . Esto, puntualmente sobre un eventual nuevo Ministerio de la Infraestructura.

La cuestión que planteó es que concentrar grandes cantidades de presupuesto en un solo ministerio (al estar vinculado al desarrollo de obras) podría generar espacio para la corrupción.

Asimismo, Araoz criticó las propuestas que buscan reducciones bruscas de ministerio, como operar con solo cuatro o implementar supraministerio. Esto, porque generaría muchas “capaz” para la aprobación de políticas públicas, volviéndolo más lento.

También apuntó que la reducción o fusión de ministerios genera trabas por la “curva de aprendizaje” que implica la operación de nuevas unidades. En un contexto donde Perú busca acelerar su ritmo de crecimiento, resultaría contraproducente.

Recordó que para concretar estos cambios sobre ministerios se debe acudir al Congreso, que sí tiene las competencias para efectuarlo. El Ejecutivo solo presenta el proyecto de ley.

Elaboración: Ricardo Guerra | Gestión