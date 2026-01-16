Panorama. En Mensaje a la Nación del 2024, el Gobierno metión a la agenda de conversación cambios en ministerios. | Elaboración: Gestión
Ricardo Guerra Vásquez
mailRicardo Guerra Vásquez

Sumándose a tendencias de países vecinos en la región, el 2025 dejó una “ventana abierta” para la revisión de la cantidad de ministerios que tiene el Perú (19). Esto, tras apuntarse diversas observaciones de duplicidad de funciones, exceso de burocracia y más.

