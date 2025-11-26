Hasta septiembre, los empleados del Estado ganaban un promedio de S/ 3,869 al mes, mientras que en las empresas privadas ascendían a S/ 2,924 mensuales. (Imagen: Andina)
Hasta septiembre, los empleados del Estado ganaban un promedio de S/ 3,869 al mes, mientras que en las empresas privadas ascendían a S/ 2,924 mensuales. (Imagen: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter empleo
Guadalupe Gamboa
mailGuadalupe Gamboa

El presupuesto público 2026 está en pleno debate en el Congreso de la República del Perú. Una de las preocupaciones cada año, cuando se discute este proyecto, son los artículos que buscan aumentos de remuneraciones del sector público, en detrimento de las cuentas fiscales. El dinamismo con el que ha crecido los ingresos de este sector, respecto al ámbito privado, es relevante de ser analizado.

TE PUEDE INTERESAR

Empleo “de calidad” sigue creciendo y cubre a más del 50% de trabajadores: ¿quiénes quedan fueran?
Empleo creció a menor ritmo en septiembre, ¿qué sector contrató más en Perú?
¿Se debe aceptar un menor sueldo al recolocarse en un nuevo empleo? esto respondió Inés Temple

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.