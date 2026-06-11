La Cancillería informó que culminó el repliegue del material electoral correspondiente a la segunda vuelta presidencial en el exterior, luego de que alrededor de las 8:00 p.m. de este miércoles arribara al país el último vuelo con actas y cédulas de sufragio procedente de Argentina.

El envío proveniente de Buenos Aires comprende 233 actas electorales, equivalentes a aproximadamente 32,000 votos emitidos por ciudadanos peruanos residentes en ese país. Debido al volumen de la documentación, el material fue trasladado mediante una carga especial.

Con la entrega del material en custodia por parte del Consulado General del Perú en Buenos Aires a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Lima Centro 1, el Ministerio de Relaciones Exteriores dio por concluido el operativo de repliegue electoral ejecutado desde 119 oficinas consulares en diversas partes del mundo.

Asimismo, con la llegada de este último envío quedó completada la recepción del material electoral procedente de alrededor de 71 países de los cinco continentes, correspondiente a más de 2,500 mesas de sufragio instaladas en el exterior durante la jornada electoral.

La Cancillería detalló que el arribo del material electoral al país se desarrolló de manera ininterrumpida durante toda la jornada. Las primeras actas y cédulas llegaron durante la madrugada desde ciudades como Moscú, Roma, Bilbao, Madrid, Barcelona, Houston, Dubái, Seattle, Tokio y Hartford.

La Cancillería concluyó el repliegue del material electoral desde 119 oficinas consulares tras la llegada de los últimos envíos al país. Foto: Cancillería.

Posteriormente, entre las 6:00 a.m. y las 3:30 p.m., arribaron los envíos procedentes de Montreal, Paterson, Los Ángeles, París y Nagoya. Finalmente, durante la noche se completó la recepción con el material electoral remitido desde Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Salta y Corrientes.

El Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que el repliegue del material electoral comenzó formalmente una vez concluido el escrutinio al 100% de las mesas de votación habilitadas en el extranjero. El proceso cerró oficialmente con el conteo de las últimas mesas instaladas en las ciudades de Los Ángeles y San Francisco, en Estados Unidos.

Además, destacó que el despliegue internacional del material electoral se realizó bajo una estricta cadena de custodia destinada a garantizar la seguridad e intangibilidad de los votos emitidos por los peruanos residentes fuera del país. Como parte del operativo, 90 cónsules generales acompañaron permanentemente el material electoral hasta su entrega formal a la ONPE.

Despliegue logístico

Para esta segunda elección presidencial, la Cancillería habilitó 219 locales de votación en 73 países para cerca de 1.9 millones de peruanos habilitados para sufragar en el exterior.

Asimismo, funcionarios diplomáticos participaron en el traslado de material electoral hacia oficinas consulares ubicadas en ciudades estratégicas como Beijing, Moscú, Pretoria, La Habana y Leticia, con el fin de asegurar su distribución y posterior retorno dentro de los plazos establecidos por las autoridades electorales.