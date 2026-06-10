El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja Ríos, aseguró que la segunda vuelta presidencial realizada el último domingo se desarrolló con normalidad en el exterior y señaló que las actas provenientes de distintos países ya están llegando al Perú para ser incorporadas al conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“El proceso electoral se llevó a cabo con normalidad en los cinco continentes, gracias al trabajo coordinado entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y las Oficinas Consulares”, indicó.

El canciller explicó que los reportes recibidos por su sector reflejan una jornada sin incidentes relevantes y con una adecuada organización, lo que permitió que los ciudadanos peruanos residentes en el extranjero ejercieran su derecho al voto en distintos países.

Asimismo, destacó que la participación de los connacionales fuera del territorio nacional constituye una muestra de compromiso con la democracia y con el futuro del país.

Pareja Ríos recordó que el cómputo de resultados que actualmente realiza la ONPE incluye también el procesamiento de un importante número de actas provenientes de las diversas circunscripciones electorales del exterior.

Las primeras actas del exterior llegaron desde Mendoza, Argentina. Foto: Cancillería.

Pide prudencia mientras continúa el conteo

De otro lado, el titular de Relaciones Exteriores sostuvo que la ciudadanía y las agrupaciones políticas que participaron en los comicios vienen aguardando el desenlace del proceso con serenidad, responsabilidad y respeto por las instituciones electorales.

Añadió que el desarrollo ordenado de la jornada electoral, en cumplimiento de la normativa vigente, ha sido ratificado por el presidente del JNE y observado por diversas misiones internacionales, entre ellas las de la Organización de los Estados Americanos, la Unión Europea y el Centro Carter.

En ese contexto, el Gobierno exhortó a los actores nacionales e internacionales “a actuar con prudencia y responsabilidad mientras continúa el proceso de cómputo de votos”.

Finalmente, el canciller remarcó que las autoridades electorales aún no han concluido la determinación oficial de los resultados y advirtió que “cualquier interpretación o conclusión anticipada” sobre el desenlace de la elección resulta “aventurada”.