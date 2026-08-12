La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) estableció que seis partidos políticos tendrán acceso a un espacio gratuito denominado “espacio no electoral” en medios de comunicación de radio y televisión de propiedad del estado, una modalidad de financiamiento público indirecto.

Se trata de los partidos políticos Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno, Renovación Popular, Partido Cívico Obras y Ahora Nación – AN que tienen derecho al denominado espacio no electoral.

Este beneficio corresponde a los partidos políticos que obtuvieron representación en la Cámara de Diputados y/o Senado en las últimas elecciones generales.

LEA TAMBIEN: JNE anunció que el 5 de setiembre se tendrá inscritos a todos los candidatos para las ERM 2026

Esta medida oficializada mediante la Resolución General Resolución Gerencial n.° 000009 -2026-GSFP/ONPE.

Este espacio consiste en cinco minutos mensuales gratuitos en los medios de comunicación de radio y televisión de propiedad del Estado. Durante este tiempo, las organizaciones políticas podrán difundir sus propuestas y planteamientos a la ciudadanía

La normativa precisa, además, que la renuncia de un diputado o senador a la organización política por la que obtuvo su representación no implica que dicha agrupación pierda el espacio que le fue asignado.

Del mismo modo, si el parlamentario que renunció se incorpora a otra organización política que no cuenta con representación parlamentaria, esta no adquiere ningún derecho sobre el espacio no electoral correspondiente.

Por otro lado, conforme a la Ley de Organizaciones Políticas (LOP), estos espacios están habilitados únicamente durante el período no electoral.

Es decir, no pueden ser propalados desde el día siguiente de la publicación del decreto supremo que convoca a procesos electorales generales o regionales y municipales en todo el ámbito nacional hasta la publicación, en el diario oficial, de la resolución del JNE que declara su conclusión.