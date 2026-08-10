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JEE admite a cinco nuevos candidatos a la alcaldía de Lima: ¿Quiénes son?
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JEE admite a cinco nuevos candidatos a la alcaldía de Lima. (Fuente: Andina)
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JEE admite a cinco nuevos candidatos a la alcaldía de Lima: ¿Quiénes son?
La relación final de los candidatos, la cual será conocida el 5 de septiembre, dependerá de presentación de las tachas y exclusiones.
JEE recibieron 717 pedidos de renuncia de candidatos para elecciones regionales y municipales
Redacción Gestión
09/08/2026 21H00
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