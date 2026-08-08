ERM 2026: JEE registraron 717 expedientes por renuncias de candidatos, ¿qué sigue ahora?. Foto: JNE.
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Redacción Gestión
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Los Jurados Electorales Especiales (JEE) recibieron 717 solicitudes de renuncia y retiro de , luego de que el miércoles 5 de agosto venciera el plazo para presentar estos pedidos, según el cronograma electoral.

Del total registrado a nivel nacional, 699 solicitudes (97.49%) corresponden a renuncias de candidatos, mientras que las 18 restantes (2.51%) se refieren al retiro de candidaturas, de acuerdo con el reporte de la Secretaría General del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), actualizado este viernes.

Las solicitudes fueron presentadas en diversas regiones del país, entre ellas Lima, Lima Provincias, Ucayali, Lambayeque, Apurímac, Huánuco, Puno, Arequipa, Cusco, Amazonas, Ayacucho, Tacna, Áncash, Ica, Cajamarca, Junín, Huancavelica, San Martín, Piura y La Libertad.

¿Qué pasa ahora con los candidatos?

Ahora, corresponde a los JEE evaluar cada solicitud de renuncia y emitir una decisión. En caso esta sea denegada, el candidato podrá presentar un recurso de apelación, que será resuelto por el Pleno del JNE.

El calendario electoral establece además que los JEE tienen hasta el 20 de agosto para resolver, en primera instancia, las tachas y exclusiones de candidaturas. Las apelaciones podrán resolverse hasta el 4 de setiembre.

Finalmente, el 5 de setiembre vence el plazo para que el JNE declare inscritas las candidaturas definitivas. El 3 de octubre, en tanto, culmina el plazo para la exclusión de candidatos por situación jurídica.

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