El candidato de Somos Perú a la alcaldía de San Juan de Lurigancho, César Usquiano Maldonado, renunció oficialmente a su postulación para las Elecciones Municipales 2026.

El retiro fue formalizado este miércoles ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Este 2, donde el aspirante suscribió el acta que confirma su decisión de abandonar la contienda electoral.

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Durante la diligencia, Usquiano presentó su Documento Nacional de Identidad (DNI) y ratificó personalmente su renuncia ante la Secretaría Jurisdiccional del organismo electoral, con lo que el procedimiento quedó validado conforme a la normativa vigente.

Renuncia candidato a la alcaldía de SJL y Jesús Maldonado queda como principal figura de la lista. Foto: Jurado Electoral Especial Lima Este.

JEE certificó la firma del escrito

La diligencia quedó registrada en el Acta N.° 001-2026-JEE-LE2/JNE, en la que la secretaria jurisdiccional, Fanny Betzabeth Cárdenas Cangalaya, certificó la autenticidad de la firma del candidato. Posteriormente, el documento fue digitalizado e incorporado al expediente correspondiente.

Con esta formalización, la renuncia adquiere carácter definitivo y la candidatura de Usquiano queda sin efecto dentro del proceso electoral. El Jurado Electoral Especial comunicará la decisión al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para la actualización del registro oficial de postulantes.

De otro lado, Jesús Maldonado mantiene su inscripción como candidato a primer regidor y será el representante de la candidatura de Somos Perú en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Como se sabe, la renuncia del candidato a alcalde no implica, de manera automática, que el primer regidor lo sustituya en la lista.

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Según la legislación electoral, las renuncias ratificadas ante la autoridad competente son irrevocables y no pueden revertirse posteriormente.

Antes de la renuncia de su sobrino, César Usquiano, Jesús Maldonado había descartado que esta estrategia constituyera una “reelección encubierta”.

En declaraciones a RPP Noticias en el mes de junio, Maldonado sostuvo que Usquiano sería quien completaría los cuatro años de gestión en caso de resultar elegido en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.