Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), presentó este miércoles un portal de información para las elecciones regionales y municipales del 4 de octubre de 2026. “es una plataforma oficial para tomar decisiones conscientes e informadas”.

Tras ello, le consultaron sobre la renuncia de Luis Rubio como candidato a la alcaldía de Lima por Renovación Popular. “No puedo dar opiniones en específico, solo destacar que hoy, 5 de agosto, es la fecha máxima para la admisión de candidaturas y también para la presentación de renuncias. Vamos a ver cuántas renuncias se han presentado a nivel nacional”.

Precisó además que las renuncias no son automáticaas, están sujetas a un proceso de evaluación y se requieren algunos requisitos, como la firma legalizada, ante el Jurado Nacional Especial, además del pago de una tasa. “Cumplidos esos requisitos, es sometido a una evaluación por parte del JEE que toma la decisión de aceptar o no la renuncia. Esta negatoria puede ser materia de apelación por parte del interesado y vienen al JNE y evaluaremos cada caso”.

“El JNE no legisla, tomamos decisiones en forma independiente sobre la base constitucional y legal de los reglamentos que hemos tomado. En función a ello, hay muchas ventanas que establecen el marco normativo y en función de ello tomamos decisiones”, resaltó.

Presupuesto y elecciones 2026

El titular de la JNE se respondió sobre la preparación frente al fenómeno de El Niño. Contó que han tenido una reunión con ONPE, el Reniec, así como con los entes vinculados a la gestión de desastres como Cenpred e Indeci, para formar un grupo de trabajoa efectos de monitorear las acciones que se podrían implementar.

“Muchos locales de votación y mucho trabajo de fiscalización que realiza el JNE puede ser expuesto, por eso estamos viendo estrategias para identificar los riesgos y tomar decisiones preventivas o de mitigación”, subrayó.

Detalló que el martes han tenido una reunión en el Ministerio de Economía para que les puedan agenciar el último tramo de recursos presupuestales “a efectos de poder tener todas las herramientas para programar las contrataciones e implementar medidas en torno al fenómeno de El Niño”.

“El compromiso es que en los próximos días, esperemos que este fin de semana, se emita un decreto supremo otorgando la brecha presupuestal que falta y con ello tener todos los elementos para programar, con recursos logísticos y humanos, nuestro deber que son las eleciones municipales y regionales e implementar medidas de mitigación por El Niño”.

Sobre los candidatos que tienen denuncias, Burneo invocó al Poder Judicial pueda apoyar a la JNE con la información validada. “Es un trabajo arduo y hay más de 100 mil canditados”.



