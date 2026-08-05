Del total de internos por lavado de activos, el 23.34% son comerciantes, recordó el defensor del Pueblo. Foto: difusión
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Redacción Gestión
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Este miércoles, la Defensoría del Pueblo presentó un informe sobre que no permiten un correcto ejercicio para condenar a los implicados, así como las afectaciones que reciben los involucrados sin que exista una sentencia.

Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo, sostuvo que hay una asimetría procesal de 3.54% porque no existe relación entre las sentencias condenatorias (234) frente a las 6,616 investigaciones fiscales acumuladas solo entre 2019 y 2025.

“Si se retrocede hasta 1991, vemos que ese 3.54% se va licuando a menos del 1% de efectividad”, mencionó.

En datos del INPE, 54 de 142 ciudadanos presos por lavado de activos no tienen sentencia condenatoria, lo que alerta sobre las ineficiencias del sector. Del total de internos, el 23.34% son comerciantes.

Gutiérrez resaltó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) perjudica a los investigados con el congelamiento de cuentas, dado que no son notificados de este accionar a pesar de aún no encontrarse en etapa de investigación fiscal.

“No hay disposición fiscal ni nada, pero la afectación resulta parte del ciudadano. Pueden llegar a quebrar (los negocios) en una semana porque no sabes que iniciaste a ser investigado por lavado de activos”, refirió.

La Defensoría del Pueblo instó a la UIF a motivar debidamente las medidas de congelamiento administrativo de fondos o activos, y adecuar sus instrumentos normativos para preservar los derechos fundamentales de las personas investigadas.

A su turno, , y recordó que los casos de Ollanta Humala y Keiko Fujimori no tuvieron “nada que ver” con este delito.

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