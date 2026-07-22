TC incorpora a la Fiscalía en hábeas corpus de Ollanta Humala que busca cerrar proceso por lavado de activos. Foto: Joel Alonzo / GEC.
TC incorpora a la Fiscalía en hábeas corpus de Ollanta Humala que busca cerrar proceso por lavado de activos. Foto: Joel Alonzo / GEC.
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Redacción Gestión
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dispuso incorporar al Ministerio Público, representado por el fiscal Germán Juárez Atoche, al proceso de hábeas corpus presentado por el expresidente Ollanta Humala, quien busca que se anulen resoluciones judiciales y se ordene el cierre definitivo del proceso penal que afronta por presunto lavado de activos.

En la resolución, el TC señala que el fiscal tiene un “interés relevante” en el proceso, ya que un eventual fallo favorable a Humala “podría tener incidencia en las actuaciones del representante del Ministerio Público”. Por ello, resolvió incorporarlo al proceso para que pueda presentar los argumentos que considere pertinentes.

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Se trata de una decisión de carácter procesal que no resuelve el fondo del hábeas corpus, sino que permite a la Fiscalía participar antes de que el Tribunal emita un pronunciamiento sobre la demanda.

TC incorpora a la Fiscalía en hábeas corpus de Ollanta Humala que busca cerrar proceso por lavado de activos. Foto: TC.
TC incorpora a la Fiscalía en hábeas corpus de Ollanta Humala que busca cerrar proceso por lavado de activos. Foto: TC.

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