TC refuerza el derecho de defensa: Sunat deberá garantizar que el contribuyente conozca la fiscalización | (Foto: La Cámara)
TC refuerza el derecho de defensa: Sunat deberá garantizar que el contribuyente conozca la fiscalización | (Foto: La Cámara)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Gerardo Rosales Diaz
mailGerardo Rosales Diaz

La digitalización de los procedimientos tributarios ha hecho que el Buzón SOL sea uno de los principales canales de comunicación entre la Sunat y los contribuyentes. No obstante, surge una interrogante: ¿la sola notificación electrónica basta para iniciar una fiscalización con plenos efectos legales o la administración debe asegurarse de que el contribuyente realmente conoció el procedimiento?

TE PUEDE INTERESAR

¿Nueva amenaza arancelaria de EE.UU. a Perú? La alerta en importaciones de trabajo forzoso
Aspectos para tener en cuenta en las guías de remisión a fin de evitar contingencias
Se nos volvió a aparecer la virgen

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.