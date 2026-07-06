En lugar de privilegiar una respuesta estrictamente sancionadora, la SUNAT promueve inicialmente la corrección de errores y el cumplimiento voluntario de las obligaciones formales, lo cual es un claro acierto. Foto: GEC.
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Francisco Pantigoso Velloso da Silveira
Francisco Pantigoso Velloso da Silveira

La digitalización como herramienta de fiscalización

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