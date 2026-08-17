Fenómeno El Niño tendría impacto en los usuarios del sistema financiero a fines de año. (Foto: @SamaniAlex)
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Zulema Ramirez Huancayo
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El avance de El Niño genera preocupación entre las entidades financieras por su posible impacto en la capacidad de pago de sus clientes y un eventual incremento de la morosidad que obligaría a los bancos a incrementar sus provisiones.

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