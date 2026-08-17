El Niño constituye uno de los principales riesgos para este escenario, por sus posibles efectos sobre los sectores primarios, infraestructura, cadenas de suministro y determinados segmentos de clientes, advirtió Luis Felipe Castellanos, CEO de IFS, holding financiero integrado por Interbank, Inteligo, Interseguro e Izipay.

“Creemos que el impacto (del fenómeno) sobre los consumidores peruanos se manifestará entre diciembre de 2026 y febrero de 2027. Estaremos en contacto directo con los clientes, les daremos lo que necesitan para superarlo y el impacto sería de corto plazo”, estimó Carlos Tori, CEO de Interbank.

Argumentó que la entidad está afrontando este evento con un perfil de riesgo mucho menor que en escenarios similares previos, y están dedicando mucho tiempo al análisis de sus clientes.

Michela Casassa, CFO de IFS, sostuvo que la mayor atención está puesta en los clientes particulares y las pequeñas empresas, debido a su mayor exposición a eventuales interrupciones de ingresos y actividad económica en las zonas afectadas.

El crecimiento del consumo y de las pequeñas empresas viene impulsando la recuperación de los préstamos de mayor rendimiento, destaca la ejecutiva. “Nos anima este impulso, pero mantenemos la cautela, especialmente dada la mayor probabilidad de El Niño”, anotó.

Cláusula

Si bien Tori anticipa un impacto de este fenómeno, precisó que no espera una afectación significativa entre los clientes corporativos. Las empresas agroindustriales y pesqueras podrían registrar menores ventas y producción, pero cuentan con cláusulas de El Niño incorporadas en sus planes de financiamiento, detalló.

Estas condiciones les permiten postergar determinados desembolsos de capital durante periodos afectados por el fenómeno y facilitar la administración de sus flujos.

Casassa manifestó que el grupo cuenta con un plan de contingencia integral para responder rápidamente a los deudores afectados. Entre las alternativas se encuentran soluciones de capital de trabajo, periodos de gracia y reprogramaciones, manteniendo los criterios de gestión de riesgo, enumeró.

Provisiones

Asimismo, Tori comentó que el impacto sobre la cartera podría comenzar a reflejarse en mayores requerimientos de provisiones durante el tercer y cuarto trimestre, conforme se acerquen los meses de mayor exposición y exista mayor información sobre la intensidad del fenómeno. No obstante, descartó que el escenario actual sea comparable con el de 2023.

Según explicó, el fenómeno registrado en 2023 se desarrolló con rapidez y coincidió con un contexto económico particularmente complejo, marcado por la recuperación posterior a la pandemia y una elevada inflación. A ello se sumaba que Interbank mantenía entonces una cartera con un nivel de riesgo mayor, agregó.

Pese al panorama complejo para la segunda mitad del año, el banco mantiene una perspectiva favorable sobre la evolución de la economía peruana y estima que el PBI crecerá más de 3.4% este año, impulsado por la recuperación de la inversión y el consumo privado.

Plin aumenta sus transacciones interbancarias

Las transacciones interbancarias procesadas a través de Plin alcanzaron los US$ 234 millones, lo que representó un crecimiento de 44% frente al mismo periodo del año anterior, informó Michela Casassa, CFO de IFS.

El resultado refleja una mayor participación y frecuencia de uso de los clientes en los pagos digitales. La ejecutiva señaló que su ecosistema de pagos, integrado principalmente por Plin e Izipay, continúa contribuyendo al incremento de los volúmenes transaccionales y al uso de servicios interbancarios.

En paralelo, destacó que el 86% de sus clientes minoristas ya son digitales, mientras que en el segmento comercial la proporción llegó al 76%.