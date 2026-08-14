¿Por qué El Niño debe ser una política de inversión permanente y no una emergencia? (Foto: Andina)
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Camila Vera
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Desde las plantas de producción hasta los centros de distribución, la industria de Perú se prepara para resistir los embates que desatará el fenómeno El Niño, cuya magnitud, hasta el momento, ha sido calificada como fuerte. Sin embargo, no se descarta que sea extraordinaria hacia finales del 2026, de acuerdo con las últimas precisiones de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen).

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