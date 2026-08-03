La presidenta de la República, Keiko Fujimori, llegó a la región Piura para supervisar los trabajos de prevención frente al Fenómeno de El Niño en el valle del Chira, que comprende las ciudades de Sullana y Piura.

La mandataria sostuvo que la prioridad del Gobierno será proteger la vida de la población y minimizar el impacto en la actividad agrícola, propia del norte del país.

Durante el recorrido por las zonas cercanas al río Chira, Fujimori indicó que el Ejecutivo cuenta con aproximadamente cuatro meses para ejecutar acciones preventivas antes del periodo de lluvias más intensas.

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“Pido a los vecinos también que nos ayuden en la supervisión y que identifiquemos estos puntos que son importantísimos. Aquí tenemos que priorizar, primero, salvar las vidas, cuidar a las personas, a nuestros ancianos, niños, cuidar de nuestro agro. En ese orden de ideas vamos a pisar el acelerador. Yo voy a estar viniendo constantemente”, señaló la presidenta en declaraciones a la prensa.

Fujimori señaló que el Ejecutivo gestiona apoyo internacional para obtener motobombas, carpas, alimentos, agua y otros recursos necesarios para atender a la población si el Fenómeno de El Niño alcanza la intensidad prevista.

A su vez, anunció que convocará a las autoridades correspondientes para iniciar una campaña de vacunación contra el dengue, con el fin de prevenir el aumento de casos asociado a las lluvias y la proliferación del mosquito transmisor.

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Presupuesto para la prevención

Por otro lado, Keiko Fujimori anunció que se realizará una inversión de 140 millones de soles para financiar los trabajos de descolmatación en la región Piura.

Este presupuesto, explicó, permitirá contratar operarios, adquirir combustible y ejecutar intervenciones en 60 puntos críticos.

Cabe precisar que la presidenta contempló la verificación de la situación de los ríos Chira y Piura, así como la visita a los sectores Potreritos, Limonal y Los Ejidos, donde se llevan a cabo labores de limpieza y descolmatación.

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Alcaldes a la espera de decretos de urgencia

Juan Cevallos, alcalde provincial de Piura, indicó que su jurisdicción aún está a la espera de presupuesto por parte del Ejecutivo para adquirir maquinaria y ejecutar obras viales, pese a que la región se prepara para afrontar los efectos más intensos del fenómeno El Niño Costero a fines de este año.

En esa misma línea, explicó que otros alcaldes provinciales de Piura se reunieron con Keiko Fujimori antes de que asumiera la presidencia y que ella ofreció emitir dos decretos de urgencia para atender sus necesidades más apremiantes, compromiso que, según afirmó, todavía no se ha concretado.

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“El primer decreto de urgencia relacionado con la asignación de maquinaria, pero con la cobertura presupuestal por parte del Gobierno central respecto de combustible y del pago de operarios. Es un tema que sigue pendiente, pero además a mí me preocupa personalmente, de forma institucional como municipalidad, otro decreto de urgencia del que hablamos, relacionado con los proyectos que tienen pendiente todavía el desembolso de presupuesto para continuidad”, señaló en RPP.

La autoridad detalló que su municipio suscribió cinco convenios con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, mediante los cuales dicho sector aseguraba la transferencia de recursos para culminar obras de agua y saneamiento, así como de pistas y veredas.

Cevallos indicó que hasta la fecha siguen esperando la transferencia de 40 millones de soles para cerrar estos proyectos en ejecución y advirtió que, si inicia el periodo de lluvias sin que las obras estén concluidas, el costo podría multiplicarse entre ocho y diez veces.