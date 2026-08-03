El Ministro de Defensa, Rafael Belaunde. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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El Ministro de Defensa, Rafael Belaunde, anunció este lunes que entre los pedidos de facultades que el Poder Ejecutivo solicitará el Congreso se encuentra la disposición de militarizar los puestos fronterizos más importantes, con la finalidad de reforzar la seguridad contra el crimen.

declaró a los periodistas en el Grupo Aéreo N° 8.

“Parte integral de la política de seguridad es tener control estricto de nuestras fronteras, que es donde comienza la soberanía nacional, y evitar que estas lacras criminales infecten nuevamente nuestro país”, añadió el titular del Mindef.

Retornan al país peruanos que lo perdieron todo por terremotos en Venezuela

Junto a la presidenta Keiko Fujimori, Belaunde Llosa participó esta mañana del recibimiento de 10 connacionales que fueron repatriados por el Gobierno desde Venezuela, tras quedar en situación de vulnerabilidad en dicho país a consecuencia del doblete sísmico ocurrido el pasado 24 de junio.

“Delincuente que cumple su condena no se le puede soltar en el Perú, va a ser inmediatamente expulsado. Las Fuerzas Armadas van a colaborar con todo lo que requiera la Cancillería y el Ministerio del Interior para asegurarnos de librar a nuestra patria de este veneno de la criminalidad”, dijo enfático.

Cabe señalar que, durante la campaña electoral, la hoy presidenta Keiko Fujimori indicó que, como parte de su propuesta para proteger las fronteras contra el crimen internacional, reforzará el control limítrofe con el liderazgo de las Fuerzas Armadas y la implementación de tecnología de punta.

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