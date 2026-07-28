Rafael Belaúnde Llosa prestó juramento como ministro de Defensa, y se suma al gabinete de la presidenta Keiko Fujimori, el cual estará comandado por Luis Galarreta.

Durante su mensaje a la nación, Fujimori Higuchi precisó que el Perú “está golpeado por la inseguridad y fragmentado por la desconfianza”, lo que motiva a que las Fuerzas Armadas combatan la delincuencia.

Hoja de vida de Rafael Belaúnde

En las últimas elecciones generales, Rafael Belaúnde Llosa aspiró a la presidencia con su partido Libertad Popular —el cual fundó en 2022—. Su campaña estuvo marcada por un atentado padecido en diciembre del 2025 en Cerro Azul, Cañete, cuando fue atacado a balazos. Salió ileso del trágico suceso.

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Bachiller en Economía por la Universidad de Lima, ha ocupado cargos en diversos rubros empresariales, especialmente en inmobiliaria y gestión ambiental.

Es nieto de Fernando Belaúnde Terry, dos veces presidente de la República, e hijo del exsenador Rafael Belaúnde Aubry.

En 2020, en un breve periodo de apenas un mes, fue designado por Martín Vizcarra como ministro de Energía y Minas.

Dentro de sus propuestas como candidato presidencial, Rafael Belaúnde propuso la creación de una fuerza de élite dedicada exclusivamente a combatir la extorsión, compuesta por la PNP, jueces y fiscales ad hoc.

Rafael Belaúnde postuló a la presidencia en las últimas elecciones generales, con el partido Libertad Popular. Foto: Andina

¿Qué propone Keiko Fujimori contra la inseguridad ciudadana?

La lucha contra el crimen organizado forma parte del eje de gobierno de Keiko Fujimori, quien garantizó que se recuperarán los espacios capturados por el narcotráfico y la minería ilegal.

Durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control del orden interno, en coordinación con la Policía.

Se comprometió también a fortalecer la PNP con mejores equipamientos, respaldo institucional y un proceso de modernización tecnológica.