Rafael Belaúnde Llosa juró como nuevo ministro de Defensa en el primer gabinete ministerial de Keiko Fujimori. Foto: Hugo Pérez / @photo.gec
Rafael Belaúnde Llosa juró como nuevo ministro de Defensa en el primer gabinete ministerial de Keiko Fujimori. Foto: Hugo Pérez / @photo.gec
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Redacción Gestión
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Rafael Belaúnde Llosa prestó juramento como ministro de Defensa, y se suma al gabinete de la presidenta Keiko Fujimori, el cual estará comandado por Luis Galarreta.

Durante su mensaje a la nación, Fujimori Higuchi precisó que el Perú “está golpeado por la inseguridad y fragmentado por la desconfianza”,

Hoja de vida de Rafael Belaúnde

En las últimas elecciones generales, Rafael Belaúnde Llosa aspiró a la presidencia con su partido Libertad Popular —el cual fundó en 2022—.

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Bachiller en Economía por la Universidad de Lima, ha ocupado cargos en diversos rubros empresariales, especialmente en inmobiliaria y gestión ambiental.

Es nieto de Fernando Belaúnde Terry, dos veces presidente de la República, e hijo del exsenador Rafael Belaúnde Aubry.

En 2020, en un breve periodo de apenas un mes, fue designado por Martín Vizcarra como ministro de Energía y Minas.

Dentro de sus propuestas como candidato presidencial, Rafael Belaúnde propuso la creación de

Rafael Belaúnde postuló a la presidencia en las últimas elecciones generales, con el partido Libertad Popular. Foto: Andina
Rafael Belaúnde postuló a la presidencia en las últimas elecciones generales, con el partido Libertad Popular. Foto: Andina

¿Qué propone Keiko Fujimori contra la inseguridad ciudadana?

, quien garantizó que se recuperarán los espacios capturados por el narcotráfico y la minería ilegal.

Durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control del orden interno, en coordinación con la Policía.

Se comprometió también a fortalecer la PNP con mejores equipamientos, respaldo institucional y un proceso de modernización tecnológica.

“Nuestra prioridad será fortalecer integralmente a nuestra gloriosa Policía Nacional del Perú. Le devolveremos el respeto, el equipamiento y el respaldo político que merece para cumplir con firmeza su misión de defender a los peruanos de bien”, dijo la jefa de Estado.

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