Perú vive este martes su noveno cambio de presidente en los últimos diez años con la investidura de Keiko Fujimori, quien asume la jefatura del Estado para el periodo 2026-2031, luego de imponerse por un estrecho margen de menos de 50,000 votos al izquierdista Roberto Sánchez en la segunda vuelta electoral.

La hija y heredera política del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) es la primera mujer en resultar elegida jefa del Estado de Perú, un hito con el que busca acabar con la inestabilidad política que ha marcado al país en la última década, en una espiral de destituciones presidenciales promovidas desde el Parlamento, la mayoría con los votos del fujimorismo.

A diferencia de varios de sus antecesores, la nueva jefa de Estado inicia su gestión con una mayoría parlamentaria que, en principio, le permitiría contar con mayor gobernabilidad durante su mandato.

El regreso del Fujimorismo al Ejecutivo

Su asunción supone el regreso del fujimorismo al Gobierno de Perú, casi 26 años después de que su padre dimitiese por fax desde Japón tras destaparse un gran escándalo de corrupción en el que también estaba inmerso su mano derecha, el asesor Vladimiro Montesinos.

En este cuarto de siglo, la hija mayor y heredera política del exmandatario asumió las riendas del fujimorismo con el propósito de recuperar el poder y limpiar el nombre de su padre, condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, además de otros cargos por diversos casos de corrupción.

Ese día llega para Fujimori este martes, tras haber perseverado su propósito de alcanzar la Presidencia pese a perder de forma consecutiva tres elecciones en la segunda vuelta (las de 2011, 2016 y 2021), y haber pasado cerca de año y medio en prisión preventiva entre 2018 y 2020, imputada por presunto lavado de dinero en la financiación irregular de sus campañas electorales.

Luis Galarreta será el presidente del Consejo de Ministros del gobierno de Keiko Fujimori | Foto: Jesús Saucedo / El Comercio

Delegaciones internacionales

En total hay diez jefes de Estado y de Gobierno que llegaron a Perú para la ceremonia, entre ellos el rey de España, Felipe VI; y los presidentes de Argentina, Javier Milei; Bolivia, Rodrigo Paz; Chile, José Antonio Kast; Ecuador, Daniel Noboa; Honduras, Nasry Asfura; Panamá, José Raúl Mulino; Paraguay, Santiago Peña; y de Uruguay, Yamandú Orsi.

También asisten el vicepresidente electo de Colombia, Juan Manuel Restrepo, y expresidentes de diversos países de América Latina, entre ellos varios que tuvieron relación con Alberto Fujimori.

Es el caso del chileno Eduardo Frei (1994-2000) y el ecuatoriano Jamil Mahuad (1998-2000), con quien en 1998 se firmaron los acuerdos de paz que pusieron fin a un largo conflicto limítrofe entre ambos países que llevó a una serie de guerras.

Asimismo, Fujimori invitó a varias exmandatarias como la panameña Mireya Moscoso (1999-2004) y la boliviana Jeanine Áñez (2019-2020), además de al panameño Mario Abdo Benítez (2018-2023) y al presidente del Partido Popular (PP) de España, Alberto Núñez Feijóo, quien la respaldó y pidió el voto en su favor en la reciente elección.

Primer mensaje y Gabinete

La ceremonia de investidura está prevista para el mediodía en el Congreso de la República, donde Keiko Fujimori recibirá la banda presidencial y ofrecerá su primer mensaje a la Nación, en el que se espera que anuncie los principales lineamientos de su gobierno.

Para la tarde está programada la juramentación de su Consejo de Ministros. Entre los principales nombramientos ya anunciados figuran Luis Galarreta como presidente del Consejo de Ministros, Elmer Cuba en el Ministerio de Economía y Finanzas y Carlos Espá al frente de Relaciones Exteriores.

Con información de EFE.