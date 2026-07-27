La presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, sostuvo una reunión con el vicesecretario de Estado del Gobierno de los Estados Unidos, Christopher Landau. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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La presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, sostuvo una reunión con el vicesecretario de Estado del Gobierno de los Estados Unidos, Christopher Landau, quien le expresó su felicitación por el triunfo en las elecciones y la próxima toma de mando en Palacio de Gobierno, reafirmando el compromiso de su país para fortalecer las relaciones con el Perú.

Asimismo, resaltó la preocupación y el interés de la mandataria peruana por priorizar el tema de la seguridad ciudadana y por su firmeza en enfocar el tema que permitirá devolverle la tranquilidad a los peruanos. En esa línea, enfatizó que el Perú recibirá todo el apoyo para combatir la criminalidad y la delincuencia.

Por su parte, Fujimori Higuchi resaltó que también trabajará en el impulso a una educación con una currícula que priorice la educación financiera que vaya de la mano con una educación bilingüe.

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A su turno, Landau explicó que Estados Unidos también ve con buenos ojos la continuidad de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva del Perú y saludó la elección de los miembros del de Gabinete, al indicar que es una buena señal para la inversión y la estabilidad política y jurídica que necesita el país.

Asimismo, la asesora para asuntos del Hemisferio Occidental, Viviana Bovo; la consejera del Departamento del Tesoro, Erin Browne, y Will Herter, asesor del Secretario de Estado Adjunto del Gobierno de los Estados Unidos.

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