Keiko Fujimori logró ganar las elecciones generales en su cuarto intento. | Gob.pe
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Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

Luego de la juramentación al cargo de presidenta del Perú programada para este martes 28 de julio, Keiko Fujimori brindará, como se estila históricamente, un mensaje a la nación.

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