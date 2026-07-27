El contexto está marcado por una economía bajo un techo de crecimiento de 4%, según resultados de los últimos años; un avance campante de la delincuencia en diversas dimensiones y ocasionando múltiples perjuicios; y el impacto del Fenómeno El Niño (FEN), cuya probabilidad de que ocurra en una magnitud “extraordinaria” se triplicó en recientes semanas.

Las expectativas de los expertos consultados por Gestión sobre el discurso que marcará el inicio de esta gestión gubernamental y el panorama de los próximos 12 meses están en medidas urgentes y claras para mitigar los daños de la anomalía climática y afrontar la delincuencia.

Temas ejes

Felipe James Callao, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), indicó que hay severas cuestiones de emergencia que deben definirse a la brevedad posible: puntualmente se refirió a la inseguridad y al impacto climático.

“Se debe dar un mensaje que marque lo que será el camino para estos cinco años y priorice darle confianza al ciudadano y al empresario”, comentó.

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En detalle, James señaló que debe designarse y anunciarse a la persona encargada de atender el impacto del Fenómeno El Niño y también de luchar contra la criminalidad. Un aspecto clave es que ambos perfiles no tengan cuestionamientos, aseveró.

“Esto debe abordarse de una vez por todas. Contar cómo se va a actuar y anunciar su plan trazado. Es necesario que se maque una línea de trabajo”, puntualizó.

Jorge Zapata, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), mencionó que la situación es delicada porque queda poco tiempo para que la anomalía climática alcance sus niveles más altos, previstas desde noviembre en adelante, pero todavía pueden hacerse gestiones.

Lo que se espera desde la Confiep es el anuncio de un comité nacional que articule al Gobierno nacional, a los subnacionales, al ámbito privado, entre otros. Su tarea debe ser mapear la situación y elevar la defensa ante al impacto del FEN.

“Este comité debe velar porque se terminen las obras de prevención, se realicen los trabajos en defensas ribereñas, limpiezas de cauces, retiro de vegetación y similares. Construir drenajes fluviales va a ser imposible en menos de seis meses, pero lo mencionado sí puede culminarse”, analizó.

A esto sumó que también se realicen trabajos de abastecimiento de almacenes con productos de primera necesidad y medicamentos, así como un inventario de equipos y maquinarias del Estado, de gobierno regionales, del sector privado, para atender la emergencia.

“El tiempo apremia, pero hay cosas que se pueden hacer. Lamentablemente, el Gobierno saliente no mostró mayor preocupación por prepararse ante el FEN”, observó.

Daniel Hermoza, director de Mypes Unidas del Perú (MUP), indicó que el factor climático es una gran preocupación en su rubro, que ya tiene como afectados a las industrias de pesca y confecciones.

La principal alarma, dijo Hermoza, es que se rompa la cadena de pagos que integra al Estado con miles de proveedores. “Hemos hecho llegar a las autoridades mecanismos de ayuda. Lo que pasa es que, ante una emergencia, se destinan casi todos los recursos para afrontarla y automáticamente se afectan los pagos a las Mypes. Esto se prevé con un financiamiento”, refirió.

Atendiendo a la gran preocupación que genera la inseguridad, para Hermoza, desde el Gobierno central deben realizarse coordinaciones con los distritos para afrontar, por ejemplo, los casos de extorsión. La videovigilancia se presenta como una de las opciones más factibles para mitigarlas.

“Hay que organizar al empresariado por distritos. Ya existen mecanismos de alertas según estas segmentaciones para combatir la delincuencia. Entre un 6% y 8% de negocios que cierran lo hacen por inseguridad. Los negocios puerta a calle son los más riesgosos”, señaló.

A su turno, James también apuntó como una urgencia implementar las políticas públicas necesarias que permitan a la economía nacional romper el umbral de crecimiento de 3% y ubicarse en alrededor de un 5%. Esto, considerando el impacto que tendrá el fenómeno climático sobre la actividad.

“ La economía peruana venía bien, peor lamentablemente nos va a agarrar El Niño y afectará las previsiones para este y el siguiente año y a indicadores como la inflación, entre otros. Pero pasando este evento habrá un rebote. Lo que debe hacer esta gestión es marcar los lineamientos para que la economía tome ese impulso y crezca por encima del 5%. Aquí hay un tema claro de destrabe”, anotó.

Asuntos pendientes

En la perspectiva de James, la economía peruana se mueve hoy, principalmente, por dos motores: la minería y la agroindustria. Pero no resulta suficiente para generar el crecimiento que se requiere para masificar el desarrollo social . “Creemos que es necesario prender más motores de la economía”, manifestó.

Uno de los rubros al que apuntó fue el turístico, sobre el cual criticó que todavía no se han recuperado algunos indicadores de la prepandemia. La situación se agrava porque otros países vecinos, y sin tantos activos turísticos, sí lo han hecho, cuestionó.

“El turismo es una actividad clave, sobre todo, para las regiones al interior del país. Es dinamizador del empleo”, indicó.

Uno de los caminos para “prender” nuevos motores económicos es atender la sobrerregulación existente en el marco legal. Aunque a inicios de este año se estuvo impulsando un “shock desregulatorio”, en el marco de cambios ministeriales se terminó perdiendo su prioridad. Hasta donde se tenía reportado, se habían identificado más de 500 acciones por atender.

Precisamente, James recordó que en el plan de Gobierno de Fuerza Popular se menciona como una necesidad atender la sobrerregulación en el marco nacional.

“Es uno de los aspectos a nivel de plan de Gobierno que más expectativas genera. De darse, va a poder moverse a un mayor ritmo la economía”, señaló.

Zapata se alineó al pedido de que se continúe con la desregulación, pues permitirá la promoción de la inversión privada, tanto en el caso de nuevos proyectos como el destrabe de otros. Añadió que debe garantizarse estabilidad jurídica y reglas de juego claras.

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James también indicó que un freno a la economía es la falta de infraestructura en el país, tanto la productiva como la social.

“Es un reto grande y urgente cerrar la brecha de infraestructura. Debemos potenciar los puertos y aeropuertos porque permiten elevar la capacidad productiva de las regiones”, sostuvo.

Zapata agregó que el cierre de esta brecha es clave porque las condiciones actuales generan pérdidas a los niveles de competitividad de las regiones .

“Con mayor infraestructura se dinamizan las inversiones. Sin esta, no hay cómo transportar los productos. Hoy las expectativas sobre la economía son buenas, pero pueden mejorarse. Hay que crear las condiciones para que los negocios, emprendimientos crezcan con facilidad”, sostuvo.

Para Hermoza, del plan de Gobierno de Fuerza Popular destaca el anuncio de fortalecer el Centro de Promoción de la Pequeña y MicroEmpresa (PromPYME). “Se requiere uno más proactivo, uno con visión exportadora. Pedimos que se dé cumplimiento a este anuncio”, enfatizó.

Así como ocurre en el caso del turismo, Hermoza indicó que se necesita de un plan de desarrollo y competitividad para las Mypes.

“El Estado no puede ser ajeno a algunos sectores. Es necesario construir políticas públicas y modelos de desarrollo para las Mypes. Hay algunos rubros que no vienen bien, pero tampoco pueden estar condenados a la mortalidad”, aseveró.

Por último, subrayó que cualquier reforma debe empezar porque se efectúe una reestructuración del Estado, pues su diseño actual ha evidenciado una serie de problemas: manejo ineficiente de recursos, corrupción, entre otros.