Canciller Espá viaja a Estados Unidos para gestionar apoyo ante El Niño y atraer inversiones. (Foto: Cancillería peruana)
Canciller Espá viaja a Estados Unidos para gestionar apoyo ante El Niño y atraer inversiones. (Foto: Cancillería peruana)
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Redacción Gestión
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con el objetivo fortalecer la respuesta internacional frente al Fenómeno El Niño y promover la llegada de capitales extranjeros al país.

La autorización fue formalizada mediante la Resolución Suprema 257-2026-PCM, publicada en el diario oficial El Peruano.

De acuerdo con el documento,

El 17 de agosto,

Luego de ello, el 18 de agosto, está previsto su participación el evento “Peru is Open for Business”, que se realizará por primera vez a bordo del Buque Escuela a Vela B.A.P. “Unión”. La actividad buscará posicionar al Perú como un destino confiable para la inversión privada ante empresarios estadounidenses.

Según la publicación, En tanto, los gastos operativos del viaje serán cubiertos por el presupuesto institucional de la Cancillería.

La agenda del canciller incluye reuniones orientadas a exponer las principales necesidades del Perú ante el evento climático. Foto: Cancillería.
La agenda del canciller incluye reuniones orientadas a exponer las principales necesidades del Perú ante el evento climático. Foto: Cancillería.

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