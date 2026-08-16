El Poder Ejecutivo autorizó el viaje del ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, a Miami, Estados Unidos, del 17 al 19 de agosto de 2026 con el objetivo fortalecer la respuesta internacional frente al Fenómeno El Niño y promover la llegada de capitales extranjeros al país.

La autorización fue formalizada mediante la Resolución Suprema 257-2026-PCM, publicada en el diario oficial El Peruano.

De acuerdo con el documento, la agenda del canciller incluye reuniones orientadas a exponer las principales necesidades del Perú ante el evento climático y promover oportunidades de inversión.

El 17 de agosto, Espá participará en la reunión de planificación denominada “Peru – El Niño Disaster Preparedness Planning Meeting”, donde sostendrá encuentros con representantes del Departamento de Estado de Estados Unidos y del Comando Sur.

Luego de ello, el 18 de agosto, está previsto su participación el evento “Peru is Open for Business”, que se realizará por primera vez a bordo del Buque Escuela a Vela B.A.P. “Unión”. La actividad buscará posicionar al Perú como un destino confiable para la inversión privada ante empresarios estadounidenses. Asimismo, en el evento se presentarán proyectos bajo la modalidad de Asociaciones Público Privadas, principalmente en sectores como minería e infraestructura.

Según la publicación, durante la ausencia del titular de Relaciones Exteriores, su despacho fue encargado al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta Velarde. En tanto, los gastos operativos del viaje serán cubiertos por el presupuesto institucional de la Cancillería.