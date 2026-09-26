Usar uniforme fuera del trabajo podría vincular un caso de acoso sexual con la empresa | Foto: Generada con IA - ChatGPT
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Gerardo Rosales Diaz
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La potestad disciplinaria del empleador tiene como uno de sus límites lo que ocurre fuera del ámbito laboral. Sin embargo, esa frontera puede volverse menos clara cuando un trabajador, aun después de terminar su jornada, continúa siendo identificable con la empresa por el uniforme que lleva puesto, una credencial o incluso el vehículo que utiliza.

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