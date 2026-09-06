La concesionaria señaló que coordina con la PNP por caso de transferencia no autorizada de S/ 300. Foto: GEC
La concesionaria señaló que coordina con la PNP por caso de transferencia no autorizada de S/ 300. Foto: GEC
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Redacción Gestión
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desde el celular de ella mientras revisaba sus documentos de viaje.

A través de un comunicado,

LAP precisó que realizó una revisión interna junto con la empresa proveedora de servicios para la que laboraba el trabajador. Como resultado, el empleado fue desvinculado y se suspendió preventivamente al personal que compartía turno con él mientras continúan las investigaciones.

La concesionaria señaló que coordina con la Policía Nacional del Perú (PNP) para la entrega de la información necesaria para el desarrollo de las pesquisas. Además, indicó que mantiene contacto directo con la pasajera para comunicarle las acciones adoptadas del caso.

Cabe recordar que la denuncia fue presentada por una pasajera quien afirmó que su billetera digital quedó abierta en segundo plano luego de pagar un taxi.

Según relató, entregó su celular al trabajador durante la verificación de su tarjeta de embarque y pasaporte. Luego de ello, detectó una transferencia de S/ 300 hacia un número que habría identificado como vinculado al empleado.

La pasajera sostuvo que reclamó el hecho de inmediato, recibió la devolución del dinero y entregó a la PNP los datos de la transferencia como evidencia de su denuncia.

La concesionaria señaló que coordina con la PNP para la entrega de la información necesaria para el desarrollo de las investigaciones. Foto: GEC
La concesionaria señaló que coordina con la PNP para la entrega de la información necesaria para el desarrollo de las investigaciones. Foto: GEC

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