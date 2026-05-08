Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. (Foto: MTC)
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Redacción Gestión
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El Consejo Internacional de Aeropuertos de América Latina y el Caribe (ACI-LAC) consideró al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez entre los 10 aeropuertos más importantes de la región en número de pasajeros, movimiento de aeronaves y transporte de carga aérea durante el 2025.

De acuerdo con el ránking de ACI-LAC, el principal terminal aéreo del país, que es operado por Lima Airport Partners (LAP)

Este resultado consolidó al Jorge Chávez como uno de los principales aeropuertos de la región, impulsado por más de 10 millones de viajeros internacionales y más de 15 millones de pasajeros en vuelos nacionales, quienes pudieron viajar bajo la cobertura de los servicios de navegación aérea de Corpac.

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En cuanto al movimiento de aeronaves, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez registró 199,303 operaciones de despegue y aterrizaje durante el 2025, lo que representó un incremento de 5.1% frente a las 189,492 operaciones del año anterior.

Cada uno de estos vuelos contó con el soporte permanente de los profesionales de navegación aérea de CORPAC, garantizando la seguridad y eficiencia del tránsito aéreo.

Asimismo, el terminal aéreo movilizó 267,156 toneladas de carga aérea en el 2025, un crecimiento de 16.6% respecto a las 228,963 toneladas registradas en el 2024, alcanzando el mayor porcentaje de crecimiento dentro del ránking regional de ACI-LAC.

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