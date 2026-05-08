El Consejo Internacional de Aeropuertos de América Latina y el Caribe (ACI-LAC) consideró al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez entre los 10 aeropuertos más importantes de la región en número de pasajeros, movimiento de aeronaves y transporte de carga aérea durante el 2025.
De acuerdo con el ránking de ACI-LAC, el principal terminal aéreo del país, que es operado por Lima Airport Partners (LAP), ocupó el sexto lugar en América Latina y el Caribe al movilizar 25.5 millones de pasajeros en el 2025, cifra que representó un crecimiento de 4.1% respecto al 2024.
Este resultado consolidó al Jorge Chávez como uno de los principales aeropuertos de la región, impulsado por más de 10 millones de viajeros internacionales y más de 15 millones de pasajeros en vuelos nacionales, quienes pudieron viajar bajo la cobertura de los servicios de navegación aérea de Corpac.
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En cuanto al movimiento de aeronaves, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez registró 199,303 operaciones de despegue y aterrizaje durante el 2025, lo que representó un incremento de 5.1% frente a las 189,492 operaciones del año anterior.
Cada uno de estos vuelos contó con el soporte permanente de los profesionales de navegación aérea de CORPAC, garantizando la seguridad y eficiencia del tránsito aéreo.
Asimismo, el terminal aéreo movilizó 267,156 toneladas de carga aérea en el 2025, un crecimiento de 16.6% respecto a las 228,963 toneladas registradas en el 2024, alcanzando el mayor porcentaje de crecimiento dentro del ránking regional de ACI-LAC.