Con una expectativa de crecimiento de doble dígito en el transporte de pasajeros, el nuevo aeropuerto Jorge Chávez se prepara para habilitar oficinas operativas y hangares para diversas aerolíneas. Para este año, el flujo de pasajeros que se movilizará por la terminal operada por Lima Airport Partners (LAP) alcanzaría los 28.4 millones, lo que representaría un incremento de 11.3% frente a los 25.5 millones registrados en 2025. ¿Qué aerolíneas contarán con oficinas y espacios de mantenimiento en el nuevo terminal?

Según informó LAP en un aviso publicado en el Boletín Oficial de El Peruano, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) aprobó tres mandatos de acceso que permitirán a distintas aerolíneas utilizar instalaciones dentro del terminal.

Estas disposiciones, emitidas en el marco del Reglamento de Acceso a la Infraestructura de Transporte de Uso Público (REMA), fijan las condiciones para el uso de facilidades consideradas esenciales para la operación aeroportuaria.

Aerolíneas accederán a oficinas operativas para la atención de pasajeros y equipaje. Foto: GEC.

¿Cuáles son las aerolíneas beneficiadas?

A través de la Resolución N° 0012-2026-CD-OSITRAN, emitida el 12 de marzo, el Ositran autorizó el acceso a oficinas operativas destinadas a la atención de tráfico de pasajeros y equipaje . Este mandato beneficia a las aerolíneas Plus Ultra, Latam Airlines Perú, Sky Airlines Perú, Air Europa, United Airlines, American Airlines y Aeroméxico (sucursal Perú).

El cargo de acceso para estas oficinas ha sido fijado en S/ 61.13 por metro cuadrado mensual, más IGV, y regirá desde el inicio de operaciones del nuevo terminal.

En paralelo, mediante la Resolución N° 0011-2026-CD-OSITRAN, se aprobó un mandato específico para oficinas operativas tipo “dique”, también destinadas a la atención de pasajeros y equipaje. En este caso, el acceso fue otorgado a Latam Airlines Perú.

Los cargos establecidos son de US$ 57.25 por metro cuadrado mensual para el Dique 1 y de US$ 64.80 por metro cuadrado mensual para el Dique 2, a los que se suma el IGV. Estas condiciones también entrarán en vigencia con la puesta en marcha del nuevo terminal.

Asimismo, a través de la Resolución N° 0010-2026-CD-OSITRAN, se autorizó el acceso a hangares y otras áreas destinadas al mantenimiento de aeronaves bajo la modalidad de autoservicio.

Las aerolíneas beneficiadas en este caso son Latam Airlines Perú, Sky Airlines Perú, United Airlines, American Airlines, KLM y Aeroméxico (sucursal Perú). El cargo de acceso para estas áreas ha sido fijado en US$ 54.60 por metro cuadrado, más IGV.

Latam, Sky, American y otras compañías también contarán con espacios para mantenimiento de aeronaves. Foto: Andina.

Entrega de oficinas en la nueva terminal

Como parte de su propuesta, LAP planteó que las oficinas operativas se entreguen en dos etapas hasta el presente año, con una proyección de ocupación total.

Según información evaluada por Ositrán y que se indica en la primera resolución, la primera entrega se realizó en 2025 e incluyó un total actualizado de 1,468 m2. Esta superficie es menor a la inicialmente prevista (1,492 m2), debido a ajustes en algunas áreas y a la reasignación de uno de los espacios para un operador de base fija (FBO), vinculado con servicios aeronáuticos especializados

En tanto, para 2026, se prevé una segunda entrega de 765.82 m2 adicionales. De este total, el 80% —equivalente a 612.66 m2— será destinado a oficinas operativas, lo que permitirá ampliar la capacidad disponible en el terminal. Con ambas etapas, el aeropuerto alcanzaría un total de 2,080 m2 en oficinas operativas este 2026.

En cuanto a la demanda, tanto el concesionario como las aerolíneas estiman que estos espacios tendrán una tasa de ocupación del 100%. Bajo ese supuesto, la demanda anual de oficinas operativas pasaría de 13,367 m2 en 2025 a 24,965 m2 entre 2026 y 2029.

Para el año 2030, se proyecta una caída a 6,019 m2, lo que responde a un menor ratio de operación considerado para ese periodo dentro del horizonte de evaluación. Estos espacios forman parte de la infraestructura clave para la atención de pasajeros y la operación de las aerolíneas en el nuevo terminal, cuya puesta en marcha marcará una nueva etapa en la capacidad del principal aeropuerto del país.