Este viernes 19 de diciembre se inauguró el nuevo sistema de luces del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y de la pista de aterrizaje (16L-34R).

Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la puesta en funcionamiento de esta infraestructura convierte al terminal chalaco en el primer terminal con dos pistas de aterrizaje las 24 horas de nuestro país.

Además, señalan que se elevará la capacidad operativa, reducirá tiempos de espera y mejorará la experiencia de aerolíneas y pasajeros, tantos locales como extranjeros.

De esa manera, el AIJCH queda listo para atender a más de 25 millones de pasajeros al año y unos 500 vuelos al día.

"Es una inversión estratégica en seguridad, confiabilidad y sostenibilidad diseñada para acompañar el crecimiento del transporte aéreo en los próximos años y para consolidar al Perú con un hub aéreo regional plenamente conectado“, dijo el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera.

Más de 2,200 luminarias LED de última generación fueron instaladas en ambas pistas, con el objetivo de mejorar visibilidad, eficiencia energética y confiabilidad operativa. Foto: MTC

Asimismo, se habilitó también un nuevo sistema de luces de la pista 1, ejecutado por Corpac —en coordinación con Lima Airport Partners— y que demandó una inversión de US$ 40 millones.

En total, se desplegaron más de 2200 luminarias LED de última generación que garantizan eficiencia energética, menor costo operativo y mejores condiciones de visibilidad para las aeronaves.