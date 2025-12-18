TUUA internacional se cobra desde el 7 de diciembre. (Foto: Andina)
Un tema que mantiene a Lima Airport Partners (LAP), al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y a las aerolíneas en idas y venidas es la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto de Transferencia, o simplemente TUUA de conexión. Actualmente, la TUUA de transferencia internacional es de US$ 11.86 con IGV, que tras aplazarse varias veces, se empezó a cobrar desde el 7 de diciembre, y la nacional es de US$ 7.45, que no se ha concretado aún.

