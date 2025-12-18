Al respecto, en entrevista con Gestión, el ministro del MTC, Aldo Prieto, habló sobre la TUUA y qué es lo que deberían esperar los pasajeros que usen el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez como una conexión para sus vuelos entre regiones nacionales o entre países.

¿Vuelas pronto? Paga AQUÍ la TUUA de transferencia en el aeropuerto Jorge Chávez | Foto: Andina

Un tema que le compete a su gestión es la discusión sobre la TUUA de transferencia. Latam anunció la cancelación de más rutas aéreas por la tarifa de la TUUA internacional. Además, aún no se llega a buen puerto con la negociación de la TUUA nacional. En este contexto, LAP dijo que discuten “los términos de compensación”, ¿qué significa?

El cobro de la TUUA es una obligación contractual, pero la situación de la tarifa de transferencia nacional es muy diferente a la internacional.

Sobre las conexiones domésticas, hoy, no se puede viajar directamente de Trujillo (La Libertad) a Cusco, por ejemplo, se tiene que pasar por Lima. Por eso, ni LAP o el Estado, que somos socios en esta concesión, podemos decir: “Igual se tiene que pagar”. Eso no es posible.

Además, debemos recordar que las condiciones firmadas hace años exigen que se financien aeropuertos regionales. Esa es la disyuntiva: por un lado, no se puede cobrar, y si la cobro, [la porción de esos recursos que van al Estado] ya tienen un fin.

TUUA de transferencia nacional

Esos recursos que le corresponde al Estado, van a un fideicomiso para esas inversiones en regiones, ¿verdad?

Exactamente. Cuando LAP habla de términos de compensación, nosotros entendemos que hay que lograr que la TUUA nacional no se cobre sin afectar los ingresos del Estado destinados a ese objetivo.

¿Qué caminos tienen para lograrlo?

Por ejemplo, se podría ver cuáles pueden ser algunos ingresos (adicionales) no planificados dentro de la concesión. Está todo lo vinculado a la llamada ciudad aeropuerto.

¿El proyecto de LAP donde contemplan que se instauren negocios como centros comerciales o hoteles dentro de su área concesionada?

Así es. Esta es una posibilidad. ¿Por qué? porque son mayores ingresos y se reparten en la misma proporción [que lo obtenido por el cobro de la TUUA]: poco más del 50% para LAP y cerca del 46% para el Estado.

Eso puede financiar lo que dejaríamos de recibir por la TUUA nacional y compensar lo del concesionario. Para 2026, solo por TUUA nacional, son US$ 6 millones aproximadamente. Hasta el final de su concesión, en 2041, hablamos de US$ 115 millones.

Ese es todo el dinero en juego si no llegan a un acuerdo.

Al menos en lo nacional, no se trata de no cobrar porque sí. No se cobra porque no existe una red regional de aeropuertos.

Entonces, ¿cuál es la propuesta?

Un aeropuerto como tal tiene todo lo que hemos mencionado como potencialidad comercial y más. Entonces, lo que vamos a animar es a la presentación de proyectos que vayan en ese sentido.

Por ejemplo, un hotel, un centro médico, un mall, etcétera. Eso genera ingresos no previstos. Al poder recibirlos, podremos decirle al concesionario que esos US$ 6 millones [de la TUUA nacional] se les pagarán a través de esos ingresos no previstos. Recordemos que [más allá de la forma], el contrato nos obliga a pagarle.

El Estado pagará entonces conforme se instalen los negocios en la ciudad aeropuerto.

En la parte que corresponda porque esos negocios generarán más que solo US$ 6 millones. El concesionario debe mostrar flexibilidad también respecto a cuánto de ese cobro debe ser exigible en la medida que no existe la red regional de aeropuertos.

Por lo que menciona, entendemos que, tal como indicó a inicios de este mes, la TUUA nacional no se cobrará.

Efectivamente. La TUUA nacional no se va a cobrar. Eso lo aseguro.

Para todo lo que hemos conversado se necesitaría una adenda. ¿Hay fecha de firma?

Tenemos un cronograma que señala que en marzo del 2026 debe estar firmada. Esta semana se retoman las reuniones al respecto.

TUUA de transferencia internacional

En el caso de la TUUA internacional que sí se cobra, ¿cuál es el nivel de ingresos?

Son US$ 20 millones anuales y poco más de US$ 500 millones hasta el final de su concesión.

¿Se ajustará el cobro?

Sobre la internacional [que ya está vigente, pero no se logró endosar en los boletos, sino que se paga de manera presencial en el terminal], nos corresponde que LAP tenga todas las condiciones para que su cobro no reduzca la calidad del servicio para los usuarios.

Si se comprueba que ello tiene alguna incidencia en el turismo, se podrá evaluar alguna condición particular. Estamos recopilando información al respecto.

¿Cuándo podría tener esa información de la revisión del impacto de la TUUA de transferencia internacional?

Ositrán e Indecopi la recopilan y nosotros hacemos el acompañamiento. Está el compromiso de revisarla constantemente, pero aún es muy pronto para sacar conclusiones. Se empezó a cobrar recién el 7 de diciembre.

