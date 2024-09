Maurate explicó que un estudio realizado por una empresa privada, contratada por LAP, estima que se crearán 156 nuevas empresas en la “ciudad aeroportuaria”, lo que a su vez generará aproximadamente 121,000 puestos de trabajo. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), en coordinación con LAP, está preparando un convenio para identificar los perfiles laborales que serán requeridos por estas empresas .

Con esta información, se busca capacitar a los jóvenes en los campos específicos que demandará la operación del aeropuerto. “Vamos a saber exactamente cuál es la demanda laboral y compartiremos los resultados con institutos y universidades para que ajusten su formación a estas necesidades”, señaló el ministro.

Además, el ministerio planea abrir un centro de empleo en las instalaciones del aeropuerto para facilitar el acceso a estas nuevas oportunidades laborales. Este esfuerzo forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la productividad y generar empleo formal en la región.

Carreras universitarias vs. carreras técnicas

En otro momento, el ministro destacó la diferencia entre las remuneraciones que reciben los egresados de carreras universitarias frente a los de carreras técnicas. En particular, el ministro comparó los ingresos de los jóvenes que optan por estudiar medicina, considerada una carrera universitaria “top”, según la pagina “Mi carrera” del MTPE , con aquellos que eligen carreras técnicas vinculadas a sectores como la minería y el petróleo.

Maurate explicó que, mientras un joven médico puede tardar entre ocho y nueve años en completar su formación y obtener su título, incluyendo el Serums y otros requisitos, con un salario promedio de entre S/ 6,500 y S/ 9,000 al mes, un técnico en minería o petróleo, que se forma en solo tres años, puede llegar a ganar hasta S/11,300 mensuales.

El ministro subrayó que, ante esta realidad, es importante que los jóvenes exploren las oportunidades que ofrecen las carreras técnicas, especialmente en sectores de alta demanda como la minería y el petróleo. Para, apoyar a los estudiantes en este proceso de elección, el MTPE ha implementado una plataforma que ofrece orientación vocacional, ayudando a los jóvenes a verificar si las carreras que desean estudiar coinciden con sus intereses y capacidades.

Uno de los principales problemas es la alta tasa de inadecuación ocupacional, es decir, que muchos jóvenes eligen carreras que no tienen una alta demanda o que no ofrecen buenos salarios, lo que contribuye a la baja productividad del capital humano en el país. Según el ministro, alrededor del 75% de los jóvenes que inician estudios superiores no terminan transitando hacia empleos formales, lo que los lleva a engrosar las filas de la informalidad laboral.

Sindicatos

El ministro mencionó las medidas que el MTPE ha implementado para combatir la extorsión y mejorar la transparencia en la gestión sindical dentro de este sector, uno de los más afectados por la criminalidad.

Maurate destacó la creación de un registro facial biométrico para los trabajadores de construcción civil, como parte de un esfuerzo por evitar la falsificación de identificación, un problema recurrente en el sector. Este sistema busca garantizar que solo los trabajadores debidamente registrados accedan a los beneficios y protecciones laborales. Además, mencionó que se ha establecido un registro de las obras de construcción civil, para controlar mejor el personal involucrado en cada proyecto.

Otra de las medidas mencionadas por el ministro fue la bancarización de las cuotas sindicales, una iniciativa que busca reducir el manejo de dinero en efectivo, el cual puede ser aprovechado por grupos extorsivos. Sin embargo, Maurate reconoció que hasta el momento, la implementación de esta medida ha sido limitada, ya que muchos sindicatos continúan prefiriendo gestionar sus finanzas en efectivo.

El ministro también anunció la creación de una mesa de diálogo con los dirigentes sindicales y la Policía Nacional, con el objetivo de coordinar acciones que permitan erradicar las prácticas de extorsión en el sector. La resolución ministerial que formaliza esta mesa se emitirá en los próximos días, y será un espacio para discutir, entre otros temas, la posibilidad de declarar ciertos registros sindicales para evitar infiltraciones criminales.

LEA TAMBIÉN: Rendimiento deficiente de un trabajador no siempre es causal de despido

Te puede interesar leer:

SOBRE EL AUTOR Gerardo Rosales Diaz Abogado especialista encargado de Enfoque Legal en Diario Gestión - Actualmente, ocupa la posición de analista legal en el área de Economía en el Diario Gestión.