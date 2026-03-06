La república islámica intensificó los ataques contra naciones del golfo Pérsico que acogen a bases militares de EE.UU., con más misiles contra Catar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Bahréin. A la vez, bombardeó instalaciones petroleras en este último y barcos que transportaban crudo en la zona de Kuwait.

En simultaneo, Irán, contra el que EE.UU. e Israel iniciaron una guerra desde el último sábado, ahora trata de extender el conflicto más allá de la región, mediante ataques con drones a Chipre y, según información de medios estadounidenses, contra el aeropuerto de Azerbaiyán, que se suman al misil lanzado el martes sobre Turquía.

Apoyo europeo

Los países europeos, que tratan de no involucrarse en el conflicto, de a pocos se adentran pues anunciaron que apoyarán militarmente a Chipre y a aliados occidentales en el golfo, como Reino Unido, que envió aviones de combate a Catar; mientras que cerraban filas para defenderse bélicamente de cualquier agresión de Irán sobre el continente.

En medio de esta escalada, Irán arreció ataques contra complejos petroleros y navíos que transportan crudo por el clave estrecho de Ormuz, lo que ha reducido al mínimo los envíos de ese commodity a los compradores de China, Japón, Corea del Sur y el resto del mundo.

Petróleo

Estas restricciones empujaron al petróleo Brent por encima de los US$ 85 el barril, 20% por encima de su cotización de la semana pasada.

Los inversionistas prevén que el menor suministro desatará un proceso inflacionario cuya gravedad dependerá de la duración del conflicto. Ante ello se anticipan y rotan sus carteras desde activos de riesgo, como acciones e incluso bonos, monedas y metales, hacia el refugio preferido: el dólar.

Así, la ola vendedora prevaleció en las bolsas, como las europeas, que cayeron en torno a 1.5%, Wall Street, entre 0.6% y 1.3%, y plazas de la región como Brasil y México, entre 2.5% y 2.9%. La Bolsa de Valores de Lima (BVL) fue una de las más castigadas, con una merma de 3.5%.

Restricciones empujaron ayer al petróleo Brent por encima de los US$ 85 el barril. (Foto: Reuters)

Dólar

El dólar se encaramó a nivel global 0.3% a su mayor nivel desde inicios de año, y en el Perú escaló a S/ 3.45, nivel no visto hace cinco meses. El rush de la divisa estadounidense ha sido inusitado para el estándar del mercado cambiario local, pues hace solo una semana marcaba S/ 3.35.

Ante tan rápido movimiento, el BCRP tomó cartas en el asunto y desde el último martes comenzó a vender swap –instrumentos cambiarios derivados– para atenuar el alza del billete. Desde entonces, ha introducido S/ 1,900 millones de estos derivados en neto –descontando aquellos que caducan–.

Estas operaciones equivalen a elevar la oferta de dólares en el mercado cambiario para evitar que las expectativas depreciatorias (alza de la divisa) se desborden y distorsiones otras variables, detalló un ejecutivo bancario a Gestión.

Bancos

“Desde que empezó la guerra, el petróleo ha subido fuerte y, el impacto inflacionario que ello tiene, aumentó el apetito por dólares, en momentos en que los bancos tienen posiciones cortas (de la divisa) pues hasta hace poco apostaban a que bajaría (el dólar). En ese contexto, el BCRP ofrece swaps”, añadió.

Intervenciones de ese calibre, para morigerar el alza del dólar no se veían desde abril del año pasado, cuando el anuncio de aranceles de Donald Trump sacudió a los mercados, dijo.

El vicepresidente de estrategia y gestión de portafolios de Rímac Seguros, Javier Gamboa, refirió que el BCRP apela a estos derivados consciente del efecto de una rápida subida del dólar sobre la inflación.

Aunque sus intervenciones no buscan cambiar la tendencia –ahora al alza– del dólar, sí apuntan a que las oscilaciones no sean bruscas ni rápidas, afirmó.

Nivel

Por el historial que tiene la autoridad monetaria en este tipo de operaciones, sostuvo que logrará su cometido de hacer gradual el alza de la moneda estadounidense hasta niveles que no rebasen los S/ 3.50.

Los bancos también estiman que, en el corto plazo, el BCRP tendrá éxito en contener a la divisa en la mencionada cota.

“La capacidad de reservas del BCRP le permite, en un caso extremo, ponerse en una postura de venta (de dólares) para suavizar una tendencia temporal. Eso es algo positivo porque otros bancos centrales no tienen el tamaño de reservas respecto al PBI que tiene el Perú”, destacó Jorge Espada, managing partner de Valoro Capital.

Al 4 de marzo de 2026, las Reservas Internacionales Netas (RIN) totalizaron US$ 99,400 millones y su nivel actual es equivalente a 29% del PBI.

Según Espada, posiblemente el próximo techo psicológico para el BCRP sean los S/ 3.5. Así, lo que intenta el ente emisor es que no haya una depreciación “abrupta” del sol frente al dólar, ni el fenómeno inverso, pero no va en contra de la tendencia.

Además, destacó que hoy la autoridad monetaria cuenta con un abanico de cuatro instrumentos para intervenir: swaps de compra, swaps de venta, compra spot de dólares y certificados del banco que se pagan en dólares, pero rentan en soles.

El BCRP cuenta con un abanico de cuatro instrumentos para intervenir en el mercado cambiario. (Foto: Andina)

Flujo

S&P reportó ayer que ni un solo barco petrolero atravesó el estrecho de Ormuz, en donde, desde el inicio del conflicto, el flujo del crudo exportado por países del golfo se redujo en 92%. Las grandes navieras que operan en la zona, como Maersk, disminuyeron drásticamente el transporte del crudo por esa vía.