Sin embargo, el oro ya acumula un alza de 20% en el año, similar que la plata, lo que sugiere que buena parte del optimismo por el rally de los commodities ya estaría incorporado en los precios de estos títulos, coinciden en señalar analistas de las casas de bolsa.

“Creemos que los precios actuales (de las acciones) ya recogen en buena medida los sólidos fundamentos de los metales que producen (estas empresas). Los múltiplos reflejan un escenario exigente en términos de precios y márgenes”, mencionó Luis Ramos, gerente de Estrategia de Renta Variable de LarrainVial Research.

Por tanto, sostiene que las holguras de valorización serían acotadas y el espacio adicional de apreciación, más limitado que al inicio del rally.

“El upside marginal es hoy más acotado y la relación riesgo-retorno es menos atractiva que hace algunos meses”, refiere César Huiman, analista senior de Research de Renta4 SAB.

Demanda

Huiman comentó que el contexto de apreciación de los metales provocó una rotación de flujos hacia acciones mineras, no solo de inversionistas institucionales sino además de público retail.

No obstante, advirtió, hoy no se observa una demanda estructural, sino más bien flujos tácticos de corto y mediano plazo.

Empresas como Southern Copper, Buenaventura, Minsur y Volcan negocian por encima de sus promedios históricos frente a indicadores como precio sobre utilidad. En este escenario, no hay actualmente un punto de entrada generalizado en el sector minero, anotó Huiman.

“Algunos que ingresaron antes del repunte han optado por una toma parcial de ganancias tras el fuerte rendimiento acumulado. Otros deciden mantener su participación, sobre todo, en las empresas que reparten dividendos. Estos inversionistas consideran que no es el mejor momento para entrar agresivamente al sector minero”, expresó.

Lingotes de oro y plata.

Según Ramos, en particular, las compañías de mayor liquidez, como Southern Copper y Buenaventura, acumulan retornos superiores al 30% en lo que va del año. Dado que en conjunto las acciones mineras representan cerca del 50% del índice, su desempeño ha sido determinante en la trayectoria alcista de la bolsa local durante 2026, añadió.

“En un contexto de vientos de cola para los commodities, consideramos más atractivo capturar los efectos indirectos del mejoramiento en los términos de intercambio sobre la actividad doméstica. Por ello, privilegiamos compañías vinculadas a la demanda interna”, sugirió.

Rezago

Si bien los precios de las acciones mineras guardan una relación estrecha con la evolución de los metales, no son el único determinante de su desempeño, por ello no todas las compañías se han beneficiado de esta evolución.

El mercado también internaliza variables como estructura de costos, estabilidad productiva, calidad de los activos, estructura de capital y visibilidad de crecimiento a través de nuevos proyectos, comentó Ramos.

“En consecuencia, pueden existir rezagos cuando surgen dudas sobre ejecución, riesgos regulatorios o sostenibilidad de volúmenes, aun en un entorno favorable de precios”, dijo.