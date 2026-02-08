Solo en lo que va del año, los títulos de la minera subieron 37.9% en la Bolsa de Valores de Lima (BVL).

Según Kallpa SAB, el principal producto dentro de la cartera de la compañía es el cobre (76% del total de las ventas), seguido por la plata (10%) y molibdeno (9%).

Lo anterior es relevante tomando en cuenta que el nombramiento de Kevin Warsh a finales del mes pasado por parte de Donald Trump para asumir la presidencia de la Fed generó un remezón en los precios de los minerales, llevando al mismo tiempo a un repunte del dólar.

El mercado espera que Warsh sea más “hawkish” o menos proclive a bajar las tasas de interés, en comparación con los otros candidatos que habrían estado entre las opciones del mandatario estadounidense.

Kevin Warsh, nominado por Trump para presidir la Fed. (Reino Unido, Londres) Foto:EFE/EPA/Will Oliver

Con Warsh, en reemplazo de Jerome Powell que deja el cargo en mayo, se reducen entonces los recortes esperados en la tasa de interés de referencia, fortaleciendo al billete verde.

El nombramiento de Warsh funcionó, según explican los analistas, como catalizador para los inversionistas que habían estado con posiciones compradoras en metales preciosos, de manera que pudieron liquidar sus posiciones para realizar ganancias; aunque el cobre no se quedó atrás.

El día del anuncio de Trump (viernes 30 de enero), la plata cayó 26.45% y el cobre, 5.36%. En lo que va del mes, el metal plateado viene bajando 9.47%, mientras que el mineral rojo lo hizo en 1.05%.

Lo anterior se da después de un exacerbado rally de los metales, con la plata y el cobre trepando 149.48% y 41.21% en el 2025, respectivamente.

Sin duda, los mercados internacionales muestran hoy una fuerte volatilidad.

El cobre es el principal producto de Souther Copper. (Foto: Dado Galdieri/Bloomberg)

Las casas de bolsa locales, en ese contexto, proyectan un precio objetivo para SCCO que va desde US$ 128.81 (Intéligo SAB) hasta US$ 78 (Kallpa SAB). Es decir, siempre por debajo de la cotización actual (US$ 197.25).

De acuerdo con la información recogida por la BVL, las SAB coinciden en la solidez operativa de SCCO, impulsada por los precios del cobre y otros subproductos.

Sin embargo, advierten que la valorización ya descuenta el escenario favorable, limitando la posibilidad de mayores alzas y “trasladando el foco a riesgos de timing, ejecución de proyectos y ciclos de commodities”.

En conclusión, el valor fundamental calculado de SCCO es menor a su precio de hoy, pero no influye el remezón de los metales, por lo menos, por lo momento.

Valores fundamentales proyectados para SCCO:

Intéligo SAB: US$ 128.81

LarrainVial: US$ 115.60

Grupo Coril: US$ 90.56

BTG Pactual: US$ 90.00

Credicorp Capital: US$ 87.90

Kallpa SAB: US$ 78.00