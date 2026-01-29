De acuerdo con el consenso, se estima que la utilidad neta total de las principales compañías en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), aquellas que conforman el Índice Selectivo, se habría acelerado durante el cuarto trimestre del año pasado.

Así, las compañías del MSCI Peru Select habrían alcanzado ganancias de S/ 11,028 millones entre octubre y diciembre del 2025, el más alto en los últimos años, según información recogida por la BVL, e implicaría un crecimiento interanual de 49.8%.

En el tercer trimestre del 2025, se alcanzó un aumento interanual de 11%; mientras que en el segundo y primer trimestre de ese año el avance interanual fue de 12.8% y 50%, respectivamente.

Durante el cuatro trimestre del 2025, las ganancias de las compañías habrían crecido 49.8% interanual.

Minería

El cuarto trimestre del 2025 habría presentado un alto crecimiento de utilidades, con la minería liderando la mejora, cuyo ebitda habría crecido 65% interanual, respaldada por precios de metales significativamente más altos y un desempeño estable de los costos, lo que ubica al sector como el principal contribuyente del crecimiento de las ganancias ese trimestre (70% del total)

Además, se habría destacado una estructura de costos alineada al guidance anual, que habría permitido sostener márgenes, aunque el efecto positivo habría sido parcialmente compensado por menores volúmenes de producción.

“Los metales tienen una presión natural al alza en el largo plazo porque hay una diferencia relevante entre la demanda y la oferta. Eso se observa sobre todo en el cobre porque las nuevas tecnologías demandan el metal. Cada vez hay menos nuevos proyectos que se embarcan en el mundo y las minas están envejeciendo. Pero nadie esperaba la magnitud del incremento (en las cotizaciones) visto en el 2025 y lo que van subiendo en el 2026”, afirmó un analista del mercado.

Sector financiero

El sector financiero habría mantenido un desempeño sólido, apoyado en mayores ingresos y menores provisiones, gracias a la mejora en el comportamiento de pago de los clientes del sistema bancario, en un entorno operativo que continúa siendo favorable.

Según Intéligo SAB, con información de la SBS, se habría observado una ligera mejora en los principales indicadores del sistema hasta noviembre del 2025. El ROE del sector se habría elevado de 18.9% a 19% respecto del trimestre anterior, como reflejo de la continuidad de un entorno operativo favorable.

La mayor rentabilidad habría sido respaldada por un costo de riesgo más bajo, que habría caído de 2% a 1.8%, explicado por una mejora en la capacidad de pago de los clientes. El NIM (margen de interés neto) se habría mantenido estable (6.2% frente al 6.3% del trimestre anterior), y la cartera de créditos habría mostrado un crecimiento moderado, mientras que la mora del sistema habría descendido ligeramente, de 3.4% a 3.3% si se compara con el trimestre previo.

Consumo

Según información recogida por la plaza limeña, se habrían dado resultados resilientes en el sector consumo, respaldados por la recuperación gradual del consumo privado, adquisiciones y nuevas aperturas en el negocio de food retail, así como por una mejora del ingreso disponible de los hogares, aunque persisten riesgos asociados al tipo de cambio y a un entorno competitivo más exigente.

En los centros comerciales, según Intéligo SAB, la mayor actividad se habría reflejado en el crecimiento de ventas de los locatarios, similar a la dinámica del tercer trimestre del 2025, añade.

Sector construcción

El consenso estima que habrían existido mejoras modestas en los resultados del sector construcción, apoyadas en la recuperación del segmento de autoconstrucción, mejores márgenes y la ausencia de pérdidas en Aenza tras la escisión de su negocio de ingeniería.

La evolución de la inversión pública y privada habría sido el principal catalizador para una mejora más estructural del sector. Sin embargo, la apreciación del sol frente al dólar podría haber afectado las utilidades y limitado el crecimiento del resultado neto.

De acuerdo con Intéligo SAB, la construcción habría sido uno de los motores de los ingresos de Ferreycorp, que además habría reportado un crecimiento en la demanda de la minería, considerando su buen momento. No obstante, se habrían registrado caídas en los resultados de Unacem y Ferreycorp debido a la apreciación del sol, siendo Pacasmayo la única compañía que habría elevado utilidades.

Según explican analistas, una empresa como Ferreycorp importa un tractor hoy con un dólar a S/ 3.35, por ejemplo, y un mes después lo vende, también en dólares, Por esa razón, si el dólar cae (como sucedió el año pasado), se afecta el ingreso de la compañía en los balances cuando se cambia a moneda local.

“Creería que en compañías con elevada exposición a ingresos dolarizados, como Ferreycorp y Unacem, la conversión de ventas a moneda local habría presionado ingresos y márgenes en soles, aun con una actividad operativa favorable. Este efecto cambiario habría impactado el ebitda y la utilidad operativa, siendo parcialmente compensado por menores gastos financieros y ganancias por diferencia de cambio”, sostuvo Luis Eduardo Falen, docente de la Universidad del Pacífico.

“Por otro lado, empresas más domésticas como Cementos Pacasmayo habrían mostrado un desempeño más resiliente, al presentar menor sensibilidad al tipo de cambio”, añadió.

Salud

Intéligo SAB también proyecta que el sector de salud habría tenido un rendimiento sólido, similar al mostrado en el tercer trimestre del año pasado, con un crecimiento de la demanda hospitalaria y un ajuste de los precios de los servicios por debajo de la inflación. En cuanto al crecimiento de seguros, se habría reportado también un avance sólido de alrededor de un dígito durante el cuarto trimestre del año pasado, señala la sociedad agente de bolsa.

Empresas extractivas lideran beneficios en la BVL.

Eléctricas con datos mixtos

Según información recogida por la BVL, se habrían reportado resultados mixtos en el segmento de generación eléctrica, particularmente en Orygen, explicados por el vencimiento de contratos con clientes regulados y la ausencia de ingresos extraordinarios.

En contraste, Engie habría mantenido una trayectoria de crecimiento, respaldada por fundamentos resilientes y una rentabilidad sostenida.

De acuerdo con Intéligo SAB, Orygen se habría posicionado como el segundo mayor generador del sistema con una participación del 15%. Incluido Chinango, la participación conjunta habría ascendido a 17%.

Analistas del sector afirman que durante el 2026 las ganancias de las empresas líderes en la BVL tenderían a moderarse, y subirían entre 12% y 15% al cierre del año, pues los metales no escalarían al mismo ritmo que en el 2025.

El trío que habría liderado las utilidades en el último trimestre del 2025 fue: Southern Copper (US$ 1,378 millones-US$ 1,144 millones o S/ 4,630.1 millones-S/3,843.8 millones a un tipo de cambio de S/ 3.36), Credicorp (S/ 1,741 millones-S/ 1,608 millones) y Cerro Verde (US$ 442 millones-US$ 347 millones o S/1,485.1 millones-S/ 1,165.9 millones).