Este evento no solo impulsaría la bolsa de Lima sino además las plazas bursátiles de la región.

“Más allá del hecho político puntual, lo relevante para los mercados es el cambio en el mapa de riesgo regional”, señala Jorge Ramos, gerente de Mercados de Fibra Prime.

La captura de Nicolás Maduro reduce una fuente estructural de incertidumbre en Sudamérica y eso, en el margen, mejora la percepción de riesgo país y riesgo región, refiere.

Para la Bolsa de Valores de Lima, indica Ramos, el mensaje es positivo por tres vías. Primero, por flujos. En escenarios de menor ruido político regional, los inversionistas internacionales tienden a volver a diferenciar y a premiar mercados con marcos macro más ordenados como Perú, dijo.

También en valuaciones, la BVL sigue transando con descuentos relevantes frente a pares, y cualquier mejora en el sentimiento regional actúa como catalizador de re-rating.

Y, tercero, en apetito por riesgo, comentó. Los commodities, bancos y vehículos inmobiliarios listados suelen ser los primeros beneficiados cuando el riesgo político deja de dominar el titular, sostuvo.

A nivel regional, esto no es un rally automático, pero sí una señal clara: el mercado empieza a mirar menos el ruido ideológico y más los fundamentales, indicó.

Y en ese terreno, Perú llega bien posicionado, manifestó. ”Es una buena noticia para el sentimiento, oportunidad para mercados que ya venían haciendo la tarea. El capital siempre busca previsibilidad", aseveró.