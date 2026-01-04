Para la Bolsa de Valores de Lima, indica Ramos, el mensaje es positivo por tres vías. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg
Para la Bolsa de Valores de Lima, indica Ramos, el mensaje es positivo por tres vías. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo

Tras muchos años de un régimen autoritario, EE.UU. puso fin al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela durante el último fin de semana.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.