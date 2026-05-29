La Granja es el segundo proyecto greenfield de cobre más grande del mundo.
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Edgar Velito
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Ricardo Guerra Vásquez
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La canadiense First Quantum Minerals, que adquirió una participación del 55% en el proyecto de cobre La Granja (Cajamarca) hacia finales de agosto del 2023, viene trabajando junto a sus socios para llevar el yacimiento hacia una eventual fase de construcción, uno de los desarrollos más grandes y desafiantes de la cartera minera nacional. El Country Manager Perú de la compañía, Jorge Benavides, conversó con Gestión sobre la actualización de recursos del proyecto, los plazos del estudio de impacto ambiental, la ruta hacia el estudio de factibilidad y la secuencia de su cartera en la región.

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