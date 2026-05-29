“First Quantum es la empresa que hoy opera el proyecto y está liderando las actividades para llevarlo hacia una fase de construcción”, señaló el ejecutivo en el marco del Simposio - XVI Encuentro Internacional de Minería, que organiza la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

El ejecutivo precisó que, producto de la campaña de perforación de los últimos dos años y de la reinterpretación de sondajes anteriores, la empresa concretó recientemente una actualización de recursos. “Producto de esa actualización, el proyecto La Granja hoy es el segundo proyecto greenfield de cobre más grande del mundo, ya tiene 43.7 millones de toneladas de cobre”, afirmó Benavides.

Según detalló, no solo se duplicó el recurso, sino que se elevó más del 50% a una categoría superior, pasando de inferido a medido e indicado, lo que habilita avanzar hacia el estudio de factibilidad que la empresa debe presentar en enero del 2028 al gobierno peruano, en el marco del contrato vigente.

Jorge Benavides, Country Manager Perú de First Quantum Minerals.

EIA en la mira: el hito que definirá los plazos de La Granja

En entrevista con Gestión, Jorge Benavides, Country Manager de Perú de First Quantum Minerals (FQM), indicó que, “en las próximas semanas”, remitirán al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) sus términos de referencia y su Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP).

“La publicación de los resultados de exploración nos permite avanzar a la siguiente fase, que es la factibilidad del proyecto. Esto [el EVAP] da inicio al proceso del Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d). Es el permiso más importante para llevar el proyecto a la fase de desarrollo”, indicó.

Tras ingresar el documento, el Senace daría respuesta en el mes o dos siguientes, se presentan los términos de referencia y, con esto, retoman los estudios con mayor detalle.

Hacia enero del 2028 es la meta, bajo el contrato de transferencia que suscribieron con ProInversión y Activos Mineros, para entregar un estudio de factibilidad.

Y aunque la concentración de las gestiones está con el Senace, Benavides mencionó que mantienen una relación “bastante fluida” con las otras dos entidades, a quienes presentan avances semestrales.

Superada esta fase de presentación y obtenida la aprobación del plan de trabajo, Benavides señaló que podrán dar “arranque” a la línea de base social y ambiental. Este trabajo por temporadas inicia con los planes de participación ciudadana.

“[Las gestiones con el Senace] son el hito clave para este proyecto y es a lo que nos vamos a abocar durante los próximos años”, anotó.

Respecto a la inversión, Benavides precisó que los montos de CAPEX se determinarán en el estudio de factibilidad. “Lo que hemos publicado ahora es una actualización de recursos. Hacia el próximo año probablemente hagamos una determinación de lo que es reservas”, señaló, momento en el que se incorporará la evaluación de la operación y la parte económica del proyecto.

El esquema operativo de La Granja contempla tres componentes. “Vamos a tener la mina en el distrito de Querocoto (Cajamarca), además de un mineroducto de aproximadamente 100 kilómetros y luego tendremos la planta de proceso industrial y la presa de relaves en la costa más cercana”, detalló el Country Manager.

Sobre la ubicación de la planta y la presa de relave, el ejecutivo indicó que se evalúan distintas alternativas, aunque lo ideal es que se emplace en una zona relativamente plana del norte. “Esto sería, puede ser Lambayeque o límite con La Libertad, estamos viendo opciones”, precisó.

Más detalles del Estudio de La Granja

Benavides indicó que el objetivo de los trabajos de exploración y técnicos era dimensionar el recursos mineral. Un aspecto clave a destacar de estos resultados es la distribución del arsénico en el depósito, a partir de una campaña de perforación más refinada: hay zonas de mayor concentración.

“Se tenía pensado que el arsénico estaba distribuido de manera homogénea en todo el depósito y se demostró que en realidad no es así. Hay zonas de mayor concentración de arsénico. Esto es importante para que lo reciban en fundiciones y para que no te penalicen, te paguen menos”, sostuvo.

De otro lado, Benavides agregó que para la extracción del mineral en Cajamarca plantean la construcción de una tubería con un recorrido de 100 kilómetros hasta la costa y donde siete kilómetros atraviesen montañas mediante un túnel.

“En la configuración del proyecto, se va a hacer el molido en el depósito [Cajamarca] y luego se trasladará por medio de tuberías hacia la planta procesadora que estará en la costa”, detalló.

Tras duplicar sus recursos, La Granja se posiciona como el segundo mayor proyecto greenfield de cobre del planeta.

Las elecciones y el impacto sobre el proyecto La Granja

En medio de un contexto de elecciones, que tendrá su balotaje final en menos de dos semanas, el ejecutivo refirió que la presentación del EVAP “es inminente” a los resultados. “Se va a iniciar este año el EIA-detallado”, subrayó.

Benavides resaltó que tienen una “visión de largo plazo” y que esta mina trascenderá algunas generaciones. “Para efectos de este primer permiso, para este primer EIA detallado, estamos contemplando una operación de 40 años”, recordó.

“Dentro de esos 40 años, y probablemente sean más años que esté en operación, habrán gobiernos de diferentes ideologías, con diferentes planes, algunos mejores que otros. Nosotros como FQM apostamos por las Américas, por el Perú. Y si bien es un proyecto muy importante para el país, al margen de los resultados electorales, todavía requiere algunos años en estar maduro antes de pasar a la decisión de construcción”, refirió.

Bajo este escenario, Benavides indicó que continuarán con todos los estudios alrededor de la factibilidad de La Granja para llegar al momento de revisión y aprobación de la construcción.

“Llegado el momento en que esté listo para ser revisado y aprobado por el directorio [de FQM], se evaluará la situación del país, de la empresa, del mundo, los precios del cobre, entre otros. Nosotros no nos precipitamos. Queremos cumplir los hitos y los resultados [de las elecciones] no van a alterar los planes que tenemos para los próximos cinco años”, apuntó.

Asimismo, el ejecutivo mencionó que la inversión mínima comprometida en el contrato asciende a los US$ 2,400 millones, pero el estudio de factibilidad determinará exactamente el CAPEX. “Pero va a ser mayor que ese monto”, agregó.

También precisó que, desde que tomaron las operaciones del proyecto en agosto del 2023, van invirtiendo más de US$ 70 millones, aún estando en etapas de exploración.

Pipeline de First Quantum en la región: Taca Taca, La Granja y Haquira en secuencia

First Quantum maneja una cartera de proyectos que ordena de manera secuencial. Tras su mina en Panamá, la compañía cuenta hoy con dos proyectos en Perú y uno en Argentina. “El primero que iría adelante sería Taca Taca, está más avanzado; luego vendría La Granja y eventualmente el proyecto Haquira, que está ubicado en Challhuahuacho (Apurímac)”, explicó Benavides.

El proyecto Haquira, de propiedad 100% de First Quantum, se encuentra en etapa de exploración avanzada. La empresa negocia con las comunidades para acceder a sus terrenos y explorar la zona menos estudiada del yacimiento. “Haquira tiene dos depósitos, Haquira Este y Haquira Oeste. Lo que se ha explorado más es Este y nosotros lo que queremos es dimensionar la totalidad del recurso”, apuntó.

Benavides remarcó que la firma opera de manera atípica en el sector, al realizar gran parte del diseño y la construcción inhouse, lo que optimiza plazos y CAPEX, pero impide desarrollar varios proyectos a la vez. La compañía ha ejecutado expansiones relevantes, como el proyecto S3 en la mina Kansanshi (Zambia), donde invirtió más de US$ 1,000 millones.

“Estamos ante un escenario que representa una oportunidad histórica y tenemos que aprovecharla. Está bien que tengamos una cartera grande de proyectos mineros, pero no debemos perder el foco: lo importante no es sumarle ceros a esa cifra, sino lograr que esos proyectos se vayan materializando”, enfatizó Benavides, quien reiteró la convicción de la compañía en el potencial peruano.

DATOS CLAVES.

Core de negocio . El enfoque global de First Quantum es el cobre, aunque en otras partes del mundo cuenta con minas de níquel y producción de oro asociada al cobre.

. El enfoque global de First Quantum es el cobre, aunque en otras partes del mundo cuenta con minas de níquel y producción de oro asociada al cobre. Presencia en el país. En Perú, la empresa no tiene operaciones en marcha y considera su presencia en el país como una apuesta de inversión fuerte, al estimar que las Américas aportarán buena parte del cobre que el mundo necesitará.

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