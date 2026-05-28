“Tía María está en un avance de 35%. Esperamos terminar todo lo que es el ensamblaje y montado de los distintos equipos en la segunda parte del próximo año, y a partir de ahí empezaríamos a iniciar el proceso de producción”, señaló el ejecutivo en el marco del Simposio – XVI Encuentro Internacional de Minería, organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

El proyecto, que demanda una inversión total de US$ 1,800 millones, tendrá una capacidad de 120,000 toneladas de cobre al año una vez en plena operación. “Nuestro objetivo es tener la primera producción posiblemente hacia fines del tercer trimestre o en el cuarto trimestre de 2027”, agregó.

Raúl Jacob, Vicepresidente de Finanzas y Director Financiero de Southern Peru Copper Corporation.

Southern Perú y US$ 900 millones ya comprometidos en Tía María

El ritmo de ejecución se refleja en los compromisos financieros ya asumidos. Para este año, la compañía prevé desembolsar más de US$ 500 millones, pero los compromisos firmados superan ampliamente esa cifra.

“Ya en este momento se han puesto órdenes de compra y firmados contratos por aproximadamente US$ 900 millones. Entonces ya estaríamos entrando a la segunda parte de gasto. Todavía no vamos a desembolsar los fondos, pero ya están los compromisos con órdenes de compra y contrato”, precisó.

En paralelo, avanzan los trabajos de habilitación del yacimiento. “Una de las cosas que ya se han hecho es la apertura de la mina. Ese trabajo se llama desbroce, que es retirar el material que no es mineral atractivo, y luego abrir la huella de la mina. Está en un 50% de avance esa parte en particular”, detalló Jacob.

Sobre los permisos, el ejecutivo se mostró optimista. “Siempre hay algunos permisos que están en trámite, pero que corresponden a pequeños ajustes que se hacen en la inversión. En general estamos tranquilos, pensamos que vamos a avanzar y terminar el proyecto de acuerdo a lo planeado”, sostuvo.

Southern Perú proyecta obtener su primer cátodo de cobre en agosto de 2027. El proyecto contempla una inversión total de US$ 1.800 millones, de los cuales ya se ha ejecutado un tercio. Foto: GEC.

Los Chancas y Michiquillay: Inversión de US$ 5,000 millones para sumar 500,000 toneladas

Más allá de Tía María, Southern alista dos proyectos de gran escala que marcarán la próxima década de la minera en el Perú. “Aparte de Tía María tenemos el proyecto de cobre Los Chancas en Apurímac con muy buenos subproductos, particularmente molibdeno”, indicó.

El molibdeno, explicó, es un metal usado para mejorar la dureza y la resistencia al óxido del acero, y será clave para mantener los costos controlados de Los Chancas.

En Cajamarca, el proyecto cuprífero Michiquillay también avanza. “Hemos terminado hace poco toda la perforación. Los resultados son en línea con lo que esperábamos, lo cual nos permite seguir adelante con el proyecto”, apuntó Jacob, aunque precisó que aún se encuentra en una etapa inicial respecto a Los Chancas, que está en un punto de exploración bastante avanzado.

El cronograma de ambos proyectos ya tiene fechas definidas. “Los Chancas pasaría a producción en 2031, con 110,000 toneladas de cobre, y en 2032 Michiquillay, con 225,000 toneladas. Entre los dos habrá casi 500,000 toneladas adicionales de cobre. Ambos proyectos tendrán una inversión de casi US$ 5,000 millones”, proyectó.

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Operación de Souther: Cuajone, Toquepala y nuevas oportunidades

En sus operaciones actuales, la compañía reporta resultados por encima de lo planeado. “El desempeño en la operación en Cuajone (Moquegua) y Toquepala (Tacna) está mejor que lo planeado. Este año iba a haber una ley un poco más baja en Toquepala y también algo similar en Cuajone hacia fines de año, pero en general están avanzando bastante bien”, señaló.

Para compensar la natural caída de ley en Cuajone, la compañía evalúa una ampliación. “Hay una oportunidad bajo estudio: ampliar la mina de Cuajone. Como tendremos una ligera reducción en la ley de cobre, y para evitar que eso se traduzca en menor producción, pensamos en habilitar una nueva línea”, adelantó el ejecutivo.

Respecto al modelo de desarrollo, Jacob señaló que Southern mantiene una preferencia por operar con propiedad total, aunque no cierra la puerta a asociaciones. “No se descarta, pero en general la compañía se siente cómoda trabajando proyectos consiguiendo el 100% del proyecto”, concluyó.

Más datos sobre Southern Perú.

Operaciones actuales. Southern opera en Perú las minas de tajo abierto Cuajone y Toquepala, ambas en la región sur del país. Pese a una leve reducción de la ley de cobre prevista hacia fines de año, los resultados se ubican por encima del plan.

Southern opera en Perú las minas de tajo abierto Cuajone y Toquepala, ambas en la región sur del país. Pese a una leve reducción de la ley de cobre prevista hacia fines de año, los resultados se ubican por encima del plan. Ampliación en estudio. La compañía evalúa una ampliación de Cuajone mediante una nueva línea de producción, con el objetivo de compensar la caída natural de la ley de cobre y mantener los niveles actuales de producción.

La compañía evalúa una ampliación de Cuajone mediante una nueva línea de producción, con el objetivo de compensar la caída natural de la ley de cobre y mantener los niveles actuales de producción. Modelo de propiedad. Southern mantiene como práctica operar con el 100% de propiedad en sus proyectos, aunque no descarta evaluar asociaciones puntuales si la oportunidad lo amerita.

Southern mantiene como práctica operar con el 100% de propiedad en sus proyectos, aunque no descarta evaluar asociaciones puntuales si la oportunidad lo amerita. Diversificación. Aunque su foco está en el cobre, la compañía también produce zinc y plata a través de operaciones subterráneas en México, lo que complementa su portafolio de metales.

Aunque su foco está en el cobre, la compañía también produce zinc y plata a través de operaciones subterráneas en México, lo que complementa su portafolio de metales. Exploración. La minera cuenta con un equipo dedicado a la búsqueda permanente de nuevas oportunidades en el Perú y fuera del país, trabajo que avanza en paralelo a sus operaciones actuales.

La minera cuenta con un equipo dedicado a la búsqueda permanente de nuevas oportunidades en el Perú y fuera del país, trabajo que avanza en paralelo a sus operaciones actuales. Perspectiva del mercado. Jacob proyectó un escenario favorable para el cobre por el impulso de los vehículos eléctricos y la inteligencia artificial, tecnologías más intensivas en el uso del metal. “Es una oportunidad que no debemos dejar pasar en el país”, afirmó.

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