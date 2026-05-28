Southern opera en Perú las minas de tajo abierto Cuajone y Toquepala, ambas en la región sur del país. (Foto: Difusión)
Southern opera en Perú las minas de tajo abierto Cuajone y Toquepala, ambas en la región sur del país. (Foto: Difusión)
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Edgar Velito
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Southern Peru (Grupo México) acelera el ritmo de inversión en su portafolio peruano y articula una hoja de ruta que combina la construcción activa del proyecto cuprífero Tía María en Arequipa, la consolidación de sus operaciones en Cuajone (Moquegua) y Toquepala (Tacna), y el avance simultáneo de nuevos proyectos en cartera. En conversación con Gestión, Raúl Jacob, Vicepresidente de Finanzas y Director Financiero de Southern Peru Copper Corporation, adelantó los próximos pasos de la minera y los plazos que maneja para su estrategia de crecimiento.

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