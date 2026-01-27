En ese contexto, Southern Perú presentó ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) el Séptimo Informe Técnico Sustentatorio (ITS) de la Unidad Minera Cuajone, que plantea un conjunto de modificaciones orientadas a optimizar la continuidad y eficiencia de las operaciones de la mina de tajo abierto.

Cuajone es un yacimiento cuprífero de gran escala ubicado en la provincia de Mariscal Nieto (Moquegua), cuyas operaciones empezaron en 1970.

Hace dos años, la subsidiaria del Grupo México ejecutó una ampliación de la planta concentradora de Cuajone, elevando su capacidad de 90,000 a 108,000 toneladas métricas por día (TMPD). Asimismo, optimizó y amplió la capacidad de almacenamiento y bombeo de aguas contactadas y no contactadas en la quebrada Ichupampa, mediante la implementación de una nueva poza de retención y un sistema de bombeo de retorno hacia las operaciones.

A ello se sumaron mejoras en el proceso de flotación de molibdeno, en el almacenamiento de componentes reparados y en el sistema de abastecimiento de agua, este último con la implementación de un nuevo reservorio de agua fresca para la concentradora Cuajone. También se planteó la ampliación del vivero forestal, entre otros cambios operativos.

Southern Perú plantea mejoras en la planta concentradora de Cuajone, incluyendo la incorporación de un nuevo filtro prensa para concentrado de cobre. Foto: Andina

Los nuevas modificaciones en Cuajone

Ahora Southern Perú plantea cuatro modificaciones en su histórica unidad minera, entre las cuales se encuentra incorporar un nuevo filtro prensa vertical de concentrado de cobre en la planta de filtros de la concentradora . El objetivo, aclara el ITS, es contar con respaldo ante eventuales fallas o paradas por mantenimiento de los equipos actuales. Con ello, se busca optimizar la operación, reducir costos y mejorar la calidad del concentrado final.

El ITS también considera la reubicación del tramo 4 de la tubería de agua fresca Suches–Botiflaca . Este conducto transporta agua desde el reservorio Viña Blanca hasta el reservorio de agua fresca de la concentradora Cuajone. El nuevo trazo, explica el ITS, se ubicará por el lado norte de la mina, en zonas ya intervenidas por la actividad minera, con el fin de facilitar las labores de operación y mantenimiento.

Otra de las medidas es el incremento de áreas destinadas a lixiviación mediante la habilitación de una nueva zona denominada Pad Fase V . Esta ampliación, dice el ITS, permitirá dar continuidad a las operaciones de lixiviación dentro de la unidad minera.

Por último, se propone la optimización del manejo de aguas residuales en las áreas operativas de Cuajone . Para ello, se integrarán los sistemas existentes mediante colectores y buzones que conducirán los efluentes hacia la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) del campamento Villa Botiflaca

El ITS aclara que estas modificaciones se enmarcan en instrumentos ambientales previamente aprobados para la operación y se presentan bajo la normativa que regula cambios en unidades mineras en explotación.

El cronograma del ITS señala que las cuatro modificaciones propuestas en la mina Cuajone se desarrollarán durante un periodo inicial de aproximadamente 17 meses , principalmente en etapas de construcción y posterior puesta en marcha.

El documento también señala que, una vez concluida la vida útil de estos componentes, se ejecutarán las etapas de cierre y post cierre, programadas entre 2071 y 2077, en cumplimiento de la normativa ambiental minera vigente. Asimismo, el ITS precisa que estos cambios demandarán una inversión de US$ 318.6 millones.