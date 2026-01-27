La unidad minera Cuajone, en Moquegua, es una de las operaciones cupríferas más importantes de Southern Perú y viene siendo objeto de nuevas modificaciones operativas. Foto: Andina
La unidad minera Cuajone, en Moquegua, es una de las operaciones cupríferas más importantes de Southern Perú y viene siendo objeto de nuevas modificaciones operativas. Foto: Andina
Únete a nuestro canal
Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

En el último trimestre de 2025, Southern Perú (Grupo México) obtuvo los permisos necesarios para iniciar la explotación del proyecto cuprífero Tía María (Arequipa). Tras este hito, la compañía anunció que destinará US$ 900 millones a esta iniciativa durante 2026, como parte de un presupuesto total de inversión de US$ 1,802 millones para el año. Sin embargo, Tía María no será el único frente en el que la minera concentrará sus esfuerzos en los próximos 12 meses. ¿Qué planes tiene para su mina Cuajone (Moquegua)?

TE PUEDE INTERESAR

Cámara Minera de Chile lamenta que futuro ministro de Kast no sea un “experto” en minería
Kast cambia planes: Minería y Economía en Chile estarán a cargo de un solo ministro
Snmpe: nombramientos del Minem en cargos clave debilitan lucha contra la minería ilegal

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.